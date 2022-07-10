原業主移民台灣套現　兆康苑466呎低市價5%沽

樓市再錄移民減價賣樓個案，屯門居屋兆康苑低層單位，原業主已移居台灣，終累減65萬元，已補價自由市場成交價425萬元，低市價約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南指出，北角耀星華庭高層C室，實用面積約322方呎，兩房間隔，望城市景，以700萬元易手，呎價約21,739元。原業主於2002年6月以170萬元買入單位，持貨21年帳面獲利530萬元，升值約3.12倍。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌南豐新邨12座高層A室，實用面積約570方呎，成交價約828萬元，呎價約14,526元，為屋苑7月份首宗成交個案。

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九龍區

●中原曾文慧表示，奧運站柏景灣10座中層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望市景，今年5月以1,098萬元放售，上月底調整至1,050萬元，議價後終以1,000萬元成交，呎價約21,459元。

●香港置業陳澤桁稱，啟德嘉峯匯2A座高層A室，實用面積約459方呎，兩房間隔，放租約兩星期，以月租約1.9萬元零議價租出，呎租約41.4元。業主於2021年5月以約1,174.7萬元購入上述單位，以此計算租金回報約1.9厘。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山翠擁華庭3座中層D室，實用面積約681方呎，三房間隔，放盤1個月減價40萬元或約4.5%，以840萬元獲承接，呎價約12,335元。

●美聯陳國志稱，火炭駿景園3座頂層複式單位，實用面積約2,478方呎，以3,828萬元成交，呎價約15,448元。原業主在2002年約11月以約1,200萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約2,628萬元，物業升值逾2倍。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑L座高層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約430萬元，累減43萬元，獲區內綠表客以約387萬元承接，呎價約7,648元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣11座中層C室，實用面積約504方呎，兩房間隔，成交價935萬元，呎價約18,552元。原業主於2000年7月以約249萬元購入上址，持貨約22年帳面獲利約686萬元，升值約2.8倍。屋苑目前有約75個放盤，入場費約800萬元。

●中原王勤學指出，元朗雍翠豪園1座中層E室，實用面積約489方呎，兩房間隔，開價690萬元，減價約12萬元，以678萬元沽出，呎價約13,865元，新買家為上車客。原業主於2016年6月以435萬元買入單位，持貨6年帳面獲利243萬元，升值約56%。

●美聯陳世豪稱，屯門居屋兆康苑G座低層1室，實用面積約466方呎，4月份於已補價自由市場以約490萬元放售，累減65萬元，以425萬元成交，呎價約9,120元。原業主已移居台灣，是次成交價低市價約5%。

●祥益袁思賢表示，屯門時代廣場B座低層6室，實用面積約314方呎，兩房間隔，減價逾20萬元，以465萬元成交，呎價約14,809元。

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