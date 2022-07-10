新盤UPDATES：一手樓兩日錄35宗成交

新盤未有大型銷售活動，市場於周六、日(9、10日)錄約35宗一手成交，主要來自今日(10日)進行首輪賣樓的長沙灣單幢式全新盤。而昨日(9日)公布首張價單的鐵路上蓋大型發展項目，今日亦隨即進行認購登記，首日即錄近700張入票，超額逾4倍。

●THE HENLEY全新展銷廳場面熱鬧 過去兩日連沽6伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，設於啟德THE HENLEY WALK的THE HENLEY全新展銷中心於上周四(7日)起試業，吸引不少有興趣於啟德區置業的市民到場參觀，而THE HENLEY系列已屆現樓階段，參觀人士可親身欣賞項目。

而過去周六、日，THE HENLEY系列錄得6宗成交，項目3個期數各錄兩宗，其中THE HENLEY III第3B座23樓B室，實用面積540方呎，成交價為1,740.4萬元，呎價約32,230元。

●凱柏峰II首批推138伙 或短期加推單位

首張單價提供最高16%折扣，折實售價由636.88萬至1,275.03萬元，呎價約17,417至19,828元，平均呎價約18,378元。入場單位為2A座10樓D室，實用面積339方呎，折實呎價約18,787元。

信置執行董事田兆源指出，首批開價屬「繼續開心價」，價錢相比凱柏峰I有約0.5%至1%加幅，有機會短期內公布加推、收票及銷售安排。

●凱柏峰II首日錄近700張入票 超購逾4倍

●長沙灣佳悅開賣半小時沽20伙 投資客1300萬掃3伙

項目發售首半小時有20個單位獲揀選，其中一組買家斥資超過1,300萬元，以即供價購入2伙開放式單位、以及1伙一房戶作長線投資用途。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目為下半年首個銷售的全新樓盤，買家出席率約7成，買家以九龍區為主，佔約7成，新界西買家亦佔兩成。項目為本周末唯一開售的全新盤，其後亦將有多個新盤排隊登場，料本月一手成交可達1,500至2,000宗。