九成大屋苑估價跌　業主割價求售　美孚新邨低市價1成沽

上半年樓市受第5波疫情衝擊，樓價下挫後反彈乏力，銀行估價取態隨之回軟。本港20個大型二手屋苑單位，上半年有多達18個的估價報跌，比例高佔九成。期內以鰂魚涌南豐新邨表現最遜色，估價顯著跌約7.5%，其次為沙田第一城，亦錄約5.5%跌幅。

根據滙豐銀行網上資料，本報追蹤的上述大型屋苑單位最新估值，上半年跌幅最大為港島屋苑，上述南豐新邨2座高層單位，實用面積約516方呎，本月初最新估價約857萬元，較今年初的926萬元，明顯下挫69萬元。

該屋苑近期交投亦見呆滯，中原楊文傑表示，該盤6月份全月錄約4宗買賣，按月顯著下跌約69.2%，踏入7月亦只暫錄1宗成交，單位為12座高層A室，實用面積約570方呎，以約828萬元轉售，呎價約14,526元。

估價跌幅緊接其後的是新界指標上車盤沙田第一城，當中16座高層戶，實用面積約327方呎，單位估價由今年初約637萬元，下跌至最新約602萬元，半年蒸發約35萬元。

事實上，該項目兩房單位做價已由早前逾600萬元，跌至最近僅險守「5球」。中原陳敬天表示，屋苑39座高層F室，實用面積約284方呎，減價30萬元，新近以500萬元售出，呎價約17,606元。美聯鄭志燿亦指出，該盤現時叫價最低約498萬元，為實用面積約304方呎兩房戶，而本月項目暫錄約8宗成交，業主普遍提供約5%議價空間。

有4個屋苑上半年估價下挫至少4%，其中將軍澳新都城2期2座低層單位，實用面積約538方呎，本月初估價錄約858萬元，較今年初約900萬元，累減約42萬元或約4.7%。同屬主要藍籌屋苑的荔枝角美孚新邨，項目3期百老匯街68號高層戶，實用面積約863方呎，網上估價於半年間下跌約4%至1,159萬元，較1月初低約48萬元，為至少逾3年低位。

美聯吳志輝表示，該屋苑7月份暫錄8宗成交，近期部分業主叫價取態有所回軟，願意由原來的底價再作讓步，再提供約3至5%議價空間。他指出，該盤新近錄低價買賣個案，單位為1期百老匯街23號中高層L室，實用面積約579方呎，2月份以778萬元放售，累減154.2萬元或約19.8%，以623.8萬元售出，呎價僅約10,774元，低市價一成。

反觀，上半年仍有兩個屋苑估價逆市上升，分別為東涌海堤灣畔及將軍澳蔚藍灣畔，其中海堤灣畔2座低層單位，今年初估價約1,027萬元，上升至最新約1,062萬元，漲幅約3.4%。

若以按月作比較，6月份該批屋苑估價亦趨跌，當中佔13個屋苑錄得跌幅，比例達六成半。期間以上述美孚新邨單位跌約2.4%最多。至於鰂魚涌太古城亦挫約2%，屋苑順安閣低層G室，實用面積約580方呎，本月初估價報約1,042萬元，較上一個低約21萬元。