周樂樂：內地推刺激政策　這幾個板塊將受惠？

過去一周，滬深兩市主要指數出現分化，其中，科創50最強，上證50最弱。申万一級行業中，11個行業漲、20個行業跌，板塊方面，農林牧漁、公用事業、電力設備等漲幅較大，建築材料、房地產、煤炭等跌幅較大。數據上看，國策扶持的增長板塊仍是市場重要強勢板塊，傳統藍籌股整體偏弱；受國際供應不足與國內保供支持的農產品與電力板塊繼續走強，受地產提振不足影響的地產產業鏈仍難以扭轉弱勢。

國內消息看，因國內市場正處於降息周期與低通脹的環境，經過一輪政策強刺激後，國內公布的6月製造業PMI與非製造業PMI全部回升至50以上，經濟復甦效果明顯，此前公布的財新非製造業PMI創近兩年新高，消費復甦迹像明顯，尤其是汽車消費復甦明顯。伴隨經濟經濟復甦到來的還有通脹，國內6月份CPI按年漲幅2.5%，高於前值2.1%，幸好的是國內6月份PPI按年漲幅6.1%，低於前期6.4%。這反映了國內中上游原材料供應充足而價格回落，消費需求正在增加，製造業成本增加能夠轉嫁到消費者身上，這是對經濟基本面來說是個大利好，反映了經濟正在擺脫滯脹憂慮。另外，有數據顯示，近期國內債市出現了加槓桿的現象，同時，上周國內央行已連續5天開展逆回購操作，此時國內央行進行逆回購給市場傳遞了央行控槓桿和資金利率將逐步回歸常態的信號，但因為國內疫情零星出現與經濟仍需要政策支持，貨幣政策不會那麼快轉向緊縮。

外圍消息看，最近大宗商品繼續震盪下挫，有利於通脹下跌，進一步反映投資者對全球經濟放緩與歐美央行加息過急的擔憂。基於通脹可能回落的預期，上周美國聯儲局兩位鷹派官員表示了7月份加息70個點子，9月份加息可能放緩至50個點子，同時，認為聯儲局加息不會導致經濟衰退。認為聯儲局在加息抗通脹決策中開始考慮對經濟的衝擊，這將有利於緩解市場對該局過激加息的憂慮。另外，美國6月非農就業人數增加37.2萬人，遠超市場預期，反映美國經濟復甦情況仍是較好。預計在這些因素支撐下，美股有望企穩回升。

展望後市，結合通脹新情況、央行貨幣政策出現微調、外圍市場有支持等情況，預計港股與A股維持震盪上揚態勢。國內市場投資重點配置行業將由中上游逐步轉向中下游的邏輯將逐步增強，同時，市場炒作流動性持續增加的邏輯將有所減弱，而中報有業績支持的行業與板塊將有望成為市場關注重點。策略上，重點配置成長性行業為主，降低景氣度回落的上游原材料行業配置，適度增加關注行業持續高景氣度與行業景氣度出現回升的核心企業，如新能源、科技、消費、醫療等增長行業機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂