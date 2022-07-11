道指期貨跌50點　比特幣挫逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.89；港匯見7.8482；離岸人民幣(CNH)報6.6845；美元兌日圓處136.27；歐元報1.0168，英鎊報1.2019。金價處1,743.11美元。布油報106.97美元，紐油處104.5美元。比特幣跌3.5%，報2.08萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指上周五(8日)收報31,338點，跌46點或0.15%；標指收報3,899點，跌3點或0.08%，結束4連升；納指收報11,635點，升13點或0.12%，連續5日上揚。

●6月美國新增非農業職位37.2萬個，遠高過預期的26.5萬個。

●美國總統拜登上周五於記者會上表示，他尚未就對華關稅做出決定。

●馬斯克向社交媒體平台Twitter表示，將終止尋求收購Twitter。

●港股ADR指數上周五全日偏軟，按比例計算，收報21,663點，跌61點或0.28%。

●即月恒生指數夜期上周五收報21,742點，升16點，高水16點，成交23,029張。

●美國聯儲局副主席布雷納德(Lael Brainard)上周五表示，美國應該在虛擬貨幣市場變得過大並對經濟構成重大風險之前，開始實施與虛擬貨幣行業相關的新監管規則。

●歐洲央行前行長特里謝(Jean-Claude-Trichet)表示，建議投資者不要跟歐元區市場對着幹。

●外媒引述消息稱，美國科技巨擘甲骨文(Oracle)考慮削減超過10億美元的成本，最早可能在8月裁員數千人。

●紐約8月期油上周五收報每桶104.79美元，升2.06美元或2.01%，全周累跌3.36%；布蘭特9月期油收報每桶107.02美元，升2.37美元或2.26%，全周累跌4.13%。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,742.3美元，升2.6美元或0.15%，全周計累跌3.29%。

●英國富時100指數上周五收報7,196點，升7點或0.1%；法國CAC指數收報6,033點，升26點或0.44%；德國DAX指數收報13,015點，升172點或1.34%。

●內地6月份全國居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升6.1%。