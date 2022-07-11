專家樓評：香港過去25年樓市起落　一文睇晒

香港回歸先後經歷四任特首，期間樓市歷盡高低起跌，依然穩步向上。自1997年回歸後，香港住宅註冊量累計超過200萬宗，當中有5年的註冊量更突破11萬宗。筆者帶大家回顧香港過去25年發生的大小事件，一同見證樓市發展，細味樓市的「苦與甘」。

1997年香港經歷金融風暴，回歸第一年(即以每年7月至翌年6月計算)住宅註冊量逾11萬宗。當年炒樓風氣盛行，尤記得當年青衣的灝景灣在回歸前後開賣，首批713個單位，平均建築呎價達6,300元，但仍無阻市民入市的信心，準買家塞滿售樓登記處，群情洶湧，最終錄得逾3萬張登記。回歸初期，首任特首在《施政報告》中提出八萬五建屋計劃，大幅增加房屋供應，目標縮短市民輪候公屋年期，同時期望全港七成家庭擁有自置居所。

直至2003年，沙士期間市場出現恐慌性的大跌市，當中淘大花園的樓價更「插水式」下跌，整體樓市成交陷入谷底。經歷03年沙士後，樓市由低位大幅反彈，直至2008年，金融海嘯打擊全球經濟，本港股樓市場應聲齊跌，股票市場更出現恐慌性拋售。筆者常言樓市勝股市，據政府差估署樓價指數，雖然2008年12月低見104.8，按年跌11％，但事實證明，樓市跌至谷底後拗腰反彈，並火速重拾升軌，帶動2009至2020年升勢持續。

2013年，實施《一手住宅物業銷售條例》，對地產商實施多項法定要求；並引入了雙倍從價印花稅，購買非住宅物業時，所需繳付的從價印花稅(AVD)，由稅率最高達物業價格之4.25%增加至8.5%。目的除了確保樓市健康平穩發展，亦為防止住宅物業市場的亢奮情況蔓延至非住宅物業市場。

2019年對香港來說是充滿挑戰的一年，本港社會事件及環球經濟放緩內外夾擊下，年內樓價先升後跌，全年樓價升幅近乎報銷。雖然當年政府放寬按保，推出俗稱「林鄭PLAN」計劃，釋放二手的購買力，不過難敵社會事件影響，市場氣氛轉靜，樓價最終由高位回落。2020年新冠疫情拖累經濟，香港的樓價依然「硬淨」，據政府差估署樓價指數，2020年11月見380.4，按年微升0.3%。以指數計，2020年的樓價是2003年的逾5倍，可見磚頭相當穩健。

來到2022年，政府放寬按保推出「波叔PLAN」重啟換樓活動，樓市重見起色，不過本港上本年因受到疫情反覆，拖累上半年的樓價表現，未能全面發揮其威力，相信待疫情受控以及通關後，「波叔PLAN」威力將全面發揮，二手住宅成交有機會回升到66,000宗的較正常水平。倘若下半年的疫情持續穩定受控，預料下半年新盤的銷售量將有望重上逾萬伙水平，達10,500伙，較上半年不足5,000伙急增逾1.1倍，而二手住宅註冊量將增加至約30,000宗水平，預料全年樓價仍有望升3%至5%。

香港置業營運總監及九龍區董事 馬泰陽