【樓民熱話】加息促收租客蝕讓掟貨　樓市跌浪僅剛剛開始？

香港樓價在2021年升抵高峰，其後樓價指數一直在高位徘徊，惟實際樓價卻是靜靜起革命，一路受壓向下。直至近期美國大幅加息，港樓按揭息率隨之上揚，持貨成本大增下，樓價加速下滑，市場屢見蝕讓、銀主盤大冧價，最近更連實力超群的長線收租客都群起掟貨，蝕賣亦在所不惜！

據差餉物業估價署公布的私宅售價指數，樓價於2021年9月達398.1點創歷史高，而此前的十多年間，樓價大漲小回。港樓「有買貴、冇買錯」成為信仰，甚麼「冇樓唔嫁」、「有樓有高潮」等光怪陸離的樓市故仔，更是加重無樓人士的焦慮感，整個社會怨聲載道！

雖然上月底公布的差估署樓價指數仍有384.4點，僅比去年高位下跌3.4%。惟參考近幾個月的蝕讓個案，上述指數明顯大幅滯後於真實樓價。個別用家損手離場就不必多說，就連極具實力、買樓收租要畀5成首期的長線投資者都「舉手投降」，不惜低於買入價放盤亦要斬纜！

佐敦珀‧軒納米樓就有類似個案。中原胡鴻洲指，該樓盤中層C室，實用面積約248方呎，以440萬港元售，比2013年買入價572.3萬元貶值約23%。而毗鄰的同面積單位，由同一業主持有，近期以450萬元放售，亦比9年前買入價低逾2成。

另美聯蘇振宇稱，西營盤瑧蓺有中層單位，實用面積約227方呎，近日劈價140萬元以560萬放售，比4年購入價700餘萬元低約2成。此外，清水灣傲瀧最近亦有至少4個同類放盤，當中有實用面積約968方呎的三房戶，向為收租物業，6月仍以1,680萬元放售，最新已減至1,480萬元，比4年前購入價低逾140萬元。

除上述的半新樓，長沙灣四小龍泓景臺亦有蝕放個案，該屋苑3座中層戶，實用面積約470方呎，現月租1.7萬元，以838萬元放售，比3年買入價860萬元還要低。

事實上，是次因為通脹飆升而引發的環球加息及收水，僅僅開端而已，但已嚴重衝擊樓價，反映港樓早已高處不勝寒。若根據美銀證券最近估算，明年下半年一個月銀行同業拆息(HIBOR)將升抵4.55厘，P將於明年底升至7.5厘，可見息口遠未見頂。

雖然樓價已在下跌，仍有許多看官質疑小弟危言聳聽，又質問目前港樓市況，「究竟係走去租樓，幫啲業主供樓？定係走去瞓街？求教！」小弟只能說，「兄台，做人唔使咁極端嘅！唔租樓就等於要瞓街？」退一步說，就算去租樓，與業主也是一買一賣的關係，自然要畀錢，又怎會是幫人供樓？毋須將租客想像得太偉大...

東網產經專欄作者 林南冧