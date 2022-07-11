【向世界錢進】澳洲護士教師可申請共享物業　首期低至2%

澳洲悉尼所在的新南威爾士省上月公布新一份財政預算案，焦點之一是房屋政策部分提及的共同擁有物業計劃及印花稅改革，藉以紓緩首置人士的上車壓力。護士、教師等合資格參與計劃人士可以2%首期上車，在悉尼購買樓價上限為95萬澳元(約512萬港元)的物業，一圓上車夢。

須與政府共同擁有業權

這項共同擁有物業計劃由省政府撥款逾7.8億澳元(約42億港元)，分別資助新建房屋和已落成房屋樓價的四成和三成，市民將會與政府共同擁有物業的業權，其後亦可選擇加快還款以逐步取得物業的全部業權。計劃試行兩年，每年設3,000個名額，合資格申請的人士包括子女未足18歲的單親家長、50歲或以上的單身人士，以及首次置業的教師、護士或警察。

此外，申請者是澳洲公民或永久居民，個人每年入息上限為9萬澳元(約48萬港元)、夫婦兩人的總年收入上限為12萬澳元(約64萬港元)。成功申請者需支付最少2%首期，並以該物業為主要居所。

若果希望購入的房屋位於悉尼、中央海岸(Central Coast)、北岸(North Coast)、伊拉瓦拉(Illawarra)、麥夸里湖(Lake Macquarie)、紐卡斯爾(Newcastle)這些房屋價格較高區域，樓價上限為95萬澳元，至於新南威爾士省的其他地區，樓價上限設為60萬澳元(約323萬港元)。

儘管當地官員指，目前市場有約六成房屋處於上述價格區間，但從目前悉尼的樓價中位數已升至約156萬澳元(約840萬港元)來看，計劃參與者仍需要在房屋大小，以及與商業區距離上作出取捨。

當地媒體發現，樓價中位數在95萬澳元或以內的悉尼地區包括普羅斯佩克特(Prospect)、Minchinbury、魁克斯丘(Quakers Hill)等，均與核心商業區相距至少30公里，亦即一般情況下的車程大概需要30至60分鐘。若然不堅持要住大屋，薩里山(Surry Hills)和Rushcutters Bay的兩房分層單位樓價中位數剛好位於95萬澳元以內，位置距離市中心不多於5公里，相對便捷。

分析師指，由於大部分打工仔希望縮短通勤時間，配合上述合資格職業的其中一個共通點是不太適合在家工作，因此預期這項計劃會使購買力側重於距離商業區較近的分層單位。

他續指，在需求增加下，亦需要房屋供應跟上才不會使樓價繼續狂飆，而省政府在承諾繼續增加房屋供應的同時，亦應加快建屋的效率，減省不必要的程序。

印花稅改革助首置人士

新南威爾士省的財政預算案還包括推出印花稅改革方案，允許首次購買價值不超過150萬澳元(約808萬港元)的置業人士可以選擇依舊繳交印花稅，或轉為每年繳納土地稅的方式買樓。

若自住買家決定在買樓時不支付印花稅，將轉為每年支付400澳元(約2,156港元)連同土地價值0.3%的土地稅，直至出售該物業。如果物業用作投資用途，業主需每年支付1,500澳元(約8,085港元)連同土地價值1.1%的土地稅。要注意是稅率將每年公布一次，屆時可能有所調整。印花稅改革立法將提交議會，並預期2023年1月16日開始實施。由宣布開始至改革實施的過渡期間買入物業，並符合條件的首次置業人士，可選擇退還已繳的印花稅。

另外，如果首置人士所購買的物業價值低於65萬澳元(約350萬港元)，將繼續有資格申請免繳印花稅。65萬至80萬澳元(約350萬至431萬港元)之間的物業亦可享有印花稅優惠。

當局指物業買賣涉及的印花稅稅項，是年輕人進入物業市場的障礙之一，期望通過減稅，降低首置人士的入場門檻以提高住房擁有率，同時幫助更多經濟拮据的家庭能夠擁有自己的房屋。

事實上，印花稅是新南威爾士省政府的主要收入來源。在疫情期間，更由於樓價持續上漲而令政府的印花稅稅收顯著增長。

部分家庭供款佔收入逾三成 加息添壓

成功上車固然可喜，不要忘記這也是往後多年每月償還按揭貸款的開始。在悉尼，低收入家庭隨時要把每月逾三成收入用作樓按還款，財務壓力並不小。

據澳洲統計局最新公布的2021年澳洲人口普查資料，悉尼有7個地方政府管轄區的家庭正面對着較大的供款壓力，主要是位處西部和西南部的地區，其中寶活區(Burwood)有25.9%的業主，要把家庭收入的三成以上用於償還按揭，緊隨其後的是Canterbury-Bankstown(25.6%)、費爾菲爾德(Fairfield)(25.4%)、史卓菲(Strathfield)(25%)、Cumberland(24.7%)、帕拉馬塔(Parramatta)(24.3%)，以及喬治斯河(Georges River)(23.9%)。

有部分地區的情況更嚴重，包括在坎普西(Campsie)南部、好市圍(Hurstville)中部地區，分別有38.8%和32.6%的置業人士每月樓按供款超過了家庭收入的30%。傳統上，要將超過30%的家庭收入用於供樓或租樓的人會被定義為處於沉重的住房經濟壓力，特別是對於社會中收入最低的40%的家庭而言。

供樓人士生活壓力大，租樓人士隨時更甚。費爾菲爾德、Greenfield Park-Prairiewood及Condell Park均有超過50%的租樓人士，要把逾三成家庭收入用於支付租金。

值得注意的是，由於此人口普查在去年8月進行，當時澳洲的官方利率正處於0.1厘的歷史低位，隨着澳洲央行近月接連加息，澳洲人面對的供樓和租樓壓力勢有增無減。