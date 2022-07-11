【產經直播】騰訊、阿里巴巴遭處罰　反手做淡？

美國非農就業數據遠勝預期，根據利率期貨，聯儲局本月會議大幅加息1厘的機會由零增至近8%，目前市場共識當局將加息0.75厘，加息預期又再升溫。美國將於本周三(13日)公布6月消費物價指數(CPI)，不少商品價格已從6月高位回落，通脹預料將見頂？有關數據將如何左右環球股市走勢？

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