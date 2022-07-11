【產經直播】騰訊、阿里巴巴遭處罰 反手做淡？
2022年07月11日 10:01
東網電視更多新聞短片
美國非農就業數據遠勝預期，根據利率期貨，聯儲局本月會議大幅加息1厘的機會由零增至近8%，目前市場共識當局將加息0.75厘，加息預期又再升溫。美國將於本周三(13日)公布6月消費物價指數(CPI)，不少商品價格已從6月高位回落，通脹預料將見頂？有關數據將如何左右環球股市走勢？
龍頭科技網ATM之中，阿里巴巴(09988)表現一支獨秀，重返120港元水平，曾見近4個月以來高位。不過周日傳出當局反壟斷執法消息，市場監管總局公布28宗未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書，其中阿里巴巴涉5宗，被罰款250萬元人民幣；而騰訊(00700)則涉12宗，被罰款600萬元人民幣。市場對內地放寬監管的憧憬是否不設實際？消息對科網股影響有幾深？
澳門為應對新冠肺炎疫情，周一(11日)起停市7日，為澳門逾兩年來首次全面暫停所有賭場營業，濠賭股吼位做淡值博？
中移動(00941)去年派息比率升至60%，日前有公司管理層指，隨着公司今年初回歸Ａ股，預計派息比率在未來3年內逐步提升至70%，消息對股價有無提振作用？
更多花旗輪證產品即上：
https://www.citifirst.com.hk/tc/index?utm_source=Money18-&utm_medium=Webinar&utm_campaign=General&utm_content=1x1-Live-Creative-Webinar
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
日
2.《東網Money 18》facebook專頁：