融信中國恐違約　票據利息2786萬美元到期未付

此外，公司發行並在新交所上市的2023年12月到期7.35%優先票據項下一筆金額為1,506.75萬美元的利息已於2022年6月15日到期應付。公司有30天寬限期支付該利息，截至公告日期，尚未支付有關款項。

融信中國股價曾挫8.2%，低見1.45港元。

公司表示，如在寬限期屆滿後持續未支付上述利息，當時相關尚未償還優先票據本金總額至少25%的持有人可通過向公司或受託人發出書面通知要求公司立即支付相關尚未償還優先票據的 本金和應計利息。

公司解釋，考慮到當前流動資金狀況，無法保證能如期或在相關寬限期內履行上述優先票據利息 及其他優先票據的償付債務。如果公司未能履行到期債務的義務，且無法及時與債權人達成解決相應債務的方案，可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

集團對於無法保證如期履行債務義務表示遺憾，希望債權人給予緩衝時間去解決目前資金問題。集團擬將聘請外部顧問與境外債權人共同探討各種可行方案，尋求相關債務的整體解決方案，集團亦將保持項目穩定運營以及銷售和回款力度，保護所有利益相關方的利益。

公司補充指，自2021年下半年開始至今，已累計淨償付公開債券及各類有息債務及相關利息近300億元人民幣，展示償債意願及努力。