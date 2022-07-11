【高盛推介】博騰訊反彈　宜選貼價條款

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(8日)靠穩升約0.3%，周一(11日)開市即失守350港元水平，暫時最低見341.4元。現報342.4元，跌約2.8%。中國市場監管總局向28宗根據《中華人民共和國反壟斷法》，申報併購的案件作出行政處罰，當中騰訊涉及12宗。據騰訊報表披露，上周五回購86萬股，涉資約3.02億元。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五見資金轉向買入好倉，有約30萬元。淡倉則於上周四(7日)錄得約1,510萬元，上周五則見資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，可見近日北水買入騰訊，上周四及上周五共錄得約5.4億元資金淨買入。

騰訊購17148，行使價389.08元，2022年9月13日到期，實際槓桿10.0倍，貼價。

騰訊購12500，行使價380元，2022年9月19日到期，實際槓桿9.5倍，貼價。

騰訊購16569，行使價411.08元，2022年9月8日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿、低面值。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿。

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