【高盛推介】博騰訊反彈 宜選貼價條款
2022年07月11日 10:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(8日)靠穩升約0.3%，周一(11日)開市即失守350港元水平，暫時最低見341.4元。現報342.4元，跌約2.8%。中國市場監管總局向28宗根據《中華人民共和國反壟斷法》，申報併購的案件作出行政處罰，當中騰訊涉及12宗。據騰訊報表披露，上周五回購86萬股，涉資約3.02億元。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五見資金轉向買入好倉，有約30萬元。淡倉則於上周四(7日)錄得約1,510萬元，上周五則見資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，可見近日北水買入騰訊，上周四及上周五共錄得約5.4億元資金淨買入。
騰訊購17148，行使價389.08元，2022年9月13日到期，實際槓桿10.0倍，貼價。
騰訊購12500，行使價380元，2022年9月19日到期，實際槓桿9.5倍，貼價。
騰訊購16569，行使價411.08元，2022年9月8日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿、低面值。
投資者如看淡，可留意屬高槓桿的騰訊沽(13619)。
騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿。
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