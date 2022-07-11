陳偉明：把握港股調整機會趁低吸納

港股上周因憧憬美國短期內取消部分中國商品關稅，以及港政暫緩個別航綫「熔斷機制」這兩大利好消息，而分别於上周二(5日)及上周五(8日)衝上22,000點之上，可惜正如筆者過往不斷強調22,500關阻力重重，高追宜審慎，應該以趁低吸納為主要策略，結果近日內地疫情回升，加上美股回穩，而美匯亦轉強，資金流出中港股市，港股今(11日)早已準備向下挑戰50天綫、大約21,000關。

上周雖然外圍消息頗多，包括英國首相約翰遜辭職及日本前首相安倍晉三遇刺，但真正拖累港股的跌勢絕對是近日內地疫情反彈，要知道近期中港股市跑贏美股的原因源自於憧憬內地自6月疫情大幅改善及上海解封後，中央積極推進內地經濟復甦。如果內地疫情惡化，加上美國面臨急進加息壓力，港股自然凶多吉少。

另一方面，美國剛公布的6月就業數據遠勝市場預期，本月底議息時繼續加息0.75厘的機會愈來愈高，美匯強勢，再創20年新高，增加資金流入美股機會。因此，美股近期偏強，相反中港股市偏軟，但值得留意，美國在本周三(13日)公布的6月份通脹數據有機會進一步攀升，到時美股有機會借勢調整；港股在調整過後又會一如以往地憧憬中央積極推出刺激經濟政策而回升。

技術上，預期港股在21,000點以下支持力頗強，策略上傾向在20,500至21,000點Short Put吸納科技板塊。如果期指跌至20,500點以下，預期短期內會有資金趁低吸納而極速反彈，到時可考慮Long Call 7月價外600點恒指期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明