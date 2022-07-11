全球兩億人捱餓　斯里蘭卡人4個月來只食過1碗飯

外媒報道，俄烏戰事引爆全球糧食及能源危機。英美相繼宣布禁運俄油以制裁俄羅斯，歐盟也預計在年底前降低對俄國能源的依賴，但此舉促使歐美國家能源價格飆升，燃料上漲，運輸成本也增加，食品價格跟着上揚，通脹一發不可收拾。

糧食價格飆升，窮國首當其衝，近日宣布破產的斯里蘭卡，其6月份糧食價格上漲80%，消費者物價指數(CPI)年增超過54.6%，據聯合國兒童基金會(UNICEF)指，該國已有70%家庭因買不起食物而減少用餐次數。外媒報道，自今年初以來，有斯里蘭卡民眾在過去4個月內，沒有再吃過第二碗飯，且排隊領取愛心食物的人數不斷增加，有婦人透露，即使偶爾給孩子牛奶和米飯補充營養，但卻買不起蔬菜，因價錢太貴。

聯合國糧食及農業組織(FAO)近期表示，全球目前約有1.93億人口正受飢餓之苦，糧食危機殺到，連富國也難置身事外。英國5月CPI達9.1%，生活成本增加致近千萬名英國人減少用餐次數或飯量，甚至為省錢而捱餓。當地平民美食炸魚薯條也因原料成本大漲，一份的價錢已從去年的7.95英鎊(約74.78港元)漲至9.5至11英鎊(約89.34至103.45港元)。

德國的食用油與麵粉自3月以來已經歷多輪漲價。此外，德國農業部長呼籲民眾少吃肉，降低食物的消耗，騰出更多耕地種植穀物、蔬果，補足因俄烏戰事引發的糧食缺口。

多個發展中國家為確保糧食充足，陸續採取保護主義措施，限制食品或肥料出口，間接令全球糧價飆升與推高通脹。

糧食生產國巴西正受累於化肥價格過高，糧食產能恐因肥料短缺、錯過播種季節而下滑。極端氣候也令全球糧食供應惡化加劇，糖出口國印度開始限制小麥和糖的輸出。據2021年全球飢餓指數(GHI)排名，身為產糧大國的印度是全球飢餓水平最高的國家之一，甚至超越朝鮮、蘇丹，目前國內約有2億人口處於「糧食不安全」的狀態。

糧食自給率相對較低的印尼4月曾禁止棕櫚油出口，致大豆油價格曾飆升至歷史新高，但印尼此舉未能成功壓低價格之餘，還造成棕櫚油業龐大損失。

馬來西亞6月起削減活雞出口量，衝擊長期依賴馬國雞肉的新加坡，其知名美食海南雞飯的重要食材斷貨，消費者恐怕面對大幅加價，甚至可能吃不到。

菲律賓則因糧食自給率不高，稻米長期依賴進口，加上多項負面因素，恐怕在年底就會感受到更強烈的缺糧危機。

值得注意的是，各國透過加息等貨幣政策抑制通脹的效果似乎開始奏效，食用油、小麥、玉米等商品價格已由年初高位回落。若下半年通脹見頂後順利降溫，市場或許有望迎來曙光。