【高盛推介】資金積極留意美三大指數淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：近期內地實施更多疫情限制措施，引發市場對全球經濟憂慮，且美元亦走高。上周五(8日)美股個別發展，納指當日微升13點或0.1%。道指及標指則分別跌46點及3點。而在亞洲時段中，大部分亞洲股市亦與美股期貨齊跌。三大指數目前較上周五低水約0.4%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期美指淡倉獲資金積極吸納，納指淡倉於上周三(6日)至上周五共錄得約1,800萬港元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

道指及標指淡倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約870萬及270萬元。

納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿9倍，高槓桿。

道指沽10388，行使價30,680點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿。

標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.2倍，貼價。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。