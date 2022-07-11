【高盛推介】資金積極留意美三大指數淡倉
2022年07月11日 11:21
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：近期內地實施更多疫情限制措施，引發市場對全球經濟憂慮，且美元亦走高。上周五(8日)美股個別發展，納指當日微升13點或0.1%。道指及標指則分別跌46點及3點。而在亞洲時段中，大部分亞洲股市亦與美股期貨齊跌。三大指數目前較上周五低水約0.4%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期美指淡倉獲資金積極吸納，納指淡倉於上周三(6日)至上周五共錄得約1,800萬港元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
道指及標指淡倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約870萬及270萬元。
納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿9倍，高槓桿。
道指沽10388，行使價30,680點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿。
標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.2倍，貼價。
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