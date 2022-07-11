李偉傑：港股兩萬一關料有支持　博科網股可以咁部署...

科網股方面，反壟斷法再現，當中涉及多個重磅科技股，李表示，雖然罰款不多，但不少中概股正面臨美國退市問題，加上中美談判仍未見結果，以及阿里巴巴及騰訊也有被沽空及拋售問題困擾。不過李認為值博，建議可考慮部署科指ETF，不但風險較低，而且港股通開通後有利資金流，建議作中長倉部署。

中美角力持續，美國商務部正研究禁止向生產14納米以下先進晶片的中國工廠出售設備，李認為，此舉會影響晶片生產及科技發展速度，儘管美國早前取消對中國日用品關稅，或故此將制裁目標轉移至高新科技一環，而當中影響最大的則是中資晶片股。李指出，現時許多為據了解消息，因此現水平博反彈吸引力不大，建議有確實消息後再作考慮。