樓價泡沫爆破在即？報告：加拿大、新西蘭跌幅最大...

外媒報道，凱投宏觀(Capital Economics)發表最新一份報告指出，全球性的利率上升正威脅樓價泡沫；加拿大、澳洲及美國等國家樓價正處於下跌邊緣。

凱投宏觀首席經濟學家Neil Shearing表示，早年的各國央行持續的低利率政策，推動全球樓價格「非比尋常的」上漲，而現時利率上升對美國房地產市場造成壓力。

Shearing稱，各種迹象表明，借貸成本上升，已「助長已發展經濟體房地產市場的急劇下滑」，他預計，未來幾年經濟持續低迷，令美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭的國內生產總值下降0.5%至2%不等，惟樓價問題則不太可能影響央行政策的趨勢。

他強調，房地產市場低迷並不等同立即價格下跌；而房地產衰退則分為四個階段，首先為市場情緒、買家數量下降，及房地產市場活動下降，最後才是價格下跌。

Shearing預期，加拿大及新西蘭的跌幅最大達20%、澳洲則為15%，瑞典將跌10%至15%。英國、美國降幅較小，英國預計將下降約5%至10%，而美國則為5%。