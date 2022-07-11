全球樓價勁起泡　經濟學家：市場勢受加息拖累

外媒報道，凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家指，加拿大、澳洲和美國等國家的樓價正處下跌邊緣。全球利率轉向，正威脅此前的樓價泡沫。

該行首席經濟學家Neil Shearing發表報告指，低利率推動樓價「非同尋常地全球性」上漲，利率上升並不僅對美國樓市構成壓力。

Shearing指，迹象表明，借貸成本上升，以及對未來進一步增長的預期，已經助長已發展經濟體樓市急跌，他料未來幾年經濟低迷，將使美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭的國內生產總值(GDP)下降0.5%至2%，但樓價問題不太可能影響主要央行政策緊縮的趨勢。

他預計，加拿大和紐西蘭跌幅最大，價格或跌20%。澳洲料將下降15%，瑞典將跌10%至15%。英國及美國降幅較小，英國預計將下降約5%至10%之間，美國則預計下降約5%。所有國家不會出現同樣跌幅。

如果納入新興市場計，全球樓價泡沫恐怕更嚴重。據易居研究院最近報告，2021年全球樓價泡沫率14.4%，為2008年以來最嚴重。據報告，以33個已開發經濟體和47個新興市場經濟體來看，以20%為標準，2021年全球樓價出現泡沫的國家共有9個：阿根廷(98.1%)、南韓(64.1%)、智利(41.5%)、菲律賓(37.0%)、墨西哥(28.5%)、捷克(26.1%)、中國(24.5%)、葡萄牙(21.0%)和美國(20.5%)。

報告提到樓市衰退過程有4個階段：第一階段為樓市情緒、第二階段是買家流量指標下降、第三階段是樓市活動指標下降，第四階段才是價格下跌。他指，樓市低迷不立即等同價格下跌。