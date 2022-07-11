大戶放售九龍灣一籃子工商廈及車位　市值14億元

近月工商物業交投轉趨活躍，有業主趁機放售一籃子該類物業。萊坊承業主委託，以私人協商形式放售九龍灣宏照道33號國際交易中心23樓、25樓及27樓3層全層甲級商廈，以及同區臨興街26號富洋工業中心7及8樓全層工廈，連同6樓的9及13號單位，以及地庫的L13及L14號貨車車位，物業總市值達14億港元。

國際交易中心於2008年落成，設大型基座購物商場，寫字樓部分每層設有環保露台供租戶使用，而上述放售物業市場銷售面積共約81,300方呎，每層面積約27,000方呎。現時物業出租率約98%，均為長租約，連現有租約出售。租客涵蓋多個領域，包括房地產、時裝及奢侈品牌等知名跨國企業租客。

至於富洋工業中心於1987年落成，設有6部載貨升降機及2部載客升降機，放售的兩層全層物業市場銷售面積約51,835方呎，現時出租率達100%，亦連現有租約出售。

萊坊投資部董事馬勁聰表示，是次出售的兩項物業坐落位置交通配套完善，步行可達九龍灣港鐵站。現時該區有多項進行中的重建及優化項目，並受惠政府的「起動九龍東」計劃，銳意將九龍東打造成為本港第二個核心商業區。