分析：安倍離世或牽動日央行行長繼任人選

外媒報道，日本央行行長黑田東彥的任期將於明年4月屆滿，其接任人選的遴選作業將正式啟動。日本政府或日本央行內部，都沒有黑田東彥續任傳聞。

日本前首相安倍晉三在卸下首相職務後仍保有相當影響力，但他上周不幸遇刺身亡，可以預期在結論出現前將有一段曲折發展。

現任首相岸田文雄，繼2021年10月後，又一次在參議院選舉獲勝，今後的行長人事案料將呈現「岸田色彩」。

黑田東彥是日本財務省出身，已從該省退休的官員認為，下一任的行長應該會從央行內部選出；有多名從央行退休的官員也希望在相隔約10年後，能從該行內部遴選出新任行長。

現任央行副行長雨宮正佳、及前任副行長中曾宏被外界視為有力人選。當中，雨宮正佳基於「安倍經濟學」和日本政府徹底配合。曾在央行擔任要職的一名人士指，雨宮正佳在財政界有良好管道、也熟悉複雜的金融政策。至於中曾宏則是精通宏觀審慎監管政策的國際派人士。

此外，前財務官、亞洲開發銀行行長淺川正嗣也被視為有力人選。他獲自民黨副總裁麻生太郎的信賴。

曾任央行審議委員的野村總合研究所首席經濟學家木內登英任為，日圓貶值問題有必要改正，如果黑田東彥於任期內在相關政策問題上態度放軟，那麼對雨宮正佳(若接任行長職務)來說是有利。

不過，若是美國急劇加息造成金融市場混亂，政策重點就可能從日圓貶值的問題對策，轉移至金融系統的安定，木內登英認為如此情況就對中曾宏有利。

另外，安倍晉三遇襲身亡是否會帶來影響，也是市場焦點。安倍曾提到下一任行長人選，他希望由一名能妥善進行宏觀經濟學分析的人來擔任。