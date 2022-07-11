油價冧2% 道期跌183點
2022年07月11日 16:22
東網電視更多新聞短片
●美匯指數站上107.6；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.7119；美元兌日圓處136.83；歐元企1.0120；英鎊處1.1969。金價報1,737美元。油價冧逾2%，布油報104.67美元，紐油報102.35美元。比特幣企2萬美元。道指期貨跌183點。
●港股持續尋底，恒生指數收市跌601點或2.77%，報21,124點。國企指數挫230點或3.06%，收報7,320點，科技指數跌185點或3.86%，收報4,622點。主板成交1,194億港元。科網股跌幅擴大拖低大市，阿里巴巴跌5.78%；美團跌5.56%。https://bit.ly/3yVpRkn
-多家內房遭深港通剔除，恒大融創有份。
●滬綜指收跌42點，外資淨流出逾10億人幣。https://bit.ly/3Pmol09
●日圓再創近24年低位，兌港元低見5.7水平。
●IMF籲中國及G20減債，避免經濟「螺旋式下跌」風險。
●全球兩億人捱餓，斯里蘭卡人4個月來只食過1碗飯。
●比特幣跌浪未完？調查：60%人估將跌至1萬美元。
●傳至少47家企業關鍵資產面臨被俄羅斯沒收風險。
●Twitter據報已聘請律師行，最快今周起訴馬斯克終止收購。
●英國家庭能源帳單續升，專家預警數百萬人陷貧困。
●黑田東彥重申維持超寬鬆政策，以穩定實現2%的通脹目標。
●中國經濟：
-深圳第三季計劃上市住宅逾1.75萬伙。
-融信中國恐違約，票據利息2,786萬美元到期未付。
●騰訊裁員潮傳燒到香港，涉JOOX十多名員工。
●全球樓價勁起泡，經濟學家：市場勢受加息拖累。
●大戶放售九龍灣一籃子工商廈及車位，市值14億元。