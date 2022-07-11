金發局：香港面對人才流失等3大挑戰

近年香港國際金融中心地位成為外界關注議題，金融發展局主席李律仁表示，面對愈來愈複雜的大環境下，要提升香港作為國際金融中心的地位，及作為中國的國際金融中心，目前面對三大挑戰，包括發揮空間、人才流失、自由流動，而嚴格的防疫政策加劇問題，期望未來會有所鬆綁，倡港府爭取對外通關，先放寬對外的入境限制，「做咗先(對國際金融中心形象)幫助很大」。

他指出，即使在嚴格的防疫限制下，香港融資本業未受大影響，但限制所帶來的策略性影響深遠，並阻礙本港進一步發展，尤其是當其他地方不斷進步及拓展市場，香港僅聚焦在融資業務，資本市場規模會縮小，冀港府在制定防疫政策時考慮本港未來金融業發展。

李律仁提到，通關是雙向，認為可分拆兩方面進行。一是香港能力範圍內的對外通關，放寬入境限制，二是外國能否放鬆港入境，雖然後者的決定權不在港府，但仍須盡力爭取。舉例指，內地的防疫措施較嚴謹，在港人難進入內地的情況，可先考慮讓內地人來港。

金發局行政總裁區景麟坦言，香港面對人才流失問題，但認為危機與機會並存，現時情況與90年代不一，亦沒有當時般嚴重。李律仁補充，因為時代不同，現今「搵外援」的能力較大，招攬人才機會及渠道亦多，但強調不能將問題置諸不理，香港在招攬人才須「加把勁」。

至於金發局內部人才流失率，區氏形容「金發局是少林寺」，2021財年流失率逾50%，較再上一個財年約40%有所增加，流失率數字高，主要是金發局的工種廣，旗下所研究項目涉及的層面廣闊，工作挑戰性大，許多員工在完成研究項目轉職至其比研究中心。

另外，李律仁提到，對外宣傳時，主要針對三方面解說，分別是本港新冠疫情及防疫措施

解釋；在目前的環境下，香港的功能、機遇及風險；以及2019年的社會事件。