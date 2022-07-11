【專家樓評】汪敦敬：樓價下調壓力增大

人人稱筆者為「大好友」，不過今次可能要談一談「樓價下跌」這話題。但至截稿為止，香港樓價表現仍然是「平行時空」的情況，即是分冷暖板塊個別發展，有些板塊樓價上升，有些板塊則下跌，但是如果香港眼前呆滯的情況繼續惡化，香港經濟和市場的而且確會受到重創。

其實，筆者在多個月前已撰文指出政府要處理好疫情防控，不然香港經濟會「內傷」，顯然是不幸言中。在過去的四波疫情，香港樓市都守得固若金湯，甚至在美國的貿易戰及各方面不同的衝擊之下，樓市依然守得很穩，這是因為香港樓市一直有用「樓市辣招」去除泡沫作香港式的宏觀調控，加上香港有近七成住宅物業都已供滿樓，在低泡沫之下，單是資產的財富效應已可以支持大局。

但是，到了第五波的時候，香港面對疫情的封閉已經兩年多了，政府既沒有信心清零，亦沒有條件「與病毒共存」。於是，香港的經濟受到重創，市場的怨氣及悲情都在積聚，開始令到市場上負面情緒嚴重使成交減少，錄得減價的板塊開始有所增加，筆者正在留意樓價在微調之後是否有承受能力？基本上，筆者是持樂觀態度的，因為香港堅固的樓市結構仍未變，所以這些影響都只是短期，中期及長遠不宜悲觀，當然這要取決於新一任政府是否做得好，希望新上任的官員能夠帶動市民有為地克服問題。

當然，向好那一邊看，細價樓的樓價下跌可以令香港的貧富懸殊更容易解決。

祥益地產總裁 汪敦敬