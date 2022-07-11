加息篤爆樓市泡沫 呢兩個西方國家跌得最甘！

外媒報道，過去多年，全球央行普遍維持低利率，令各國樓價飆升，惟研究機構凱投宏觀(Capital Economics)警告，隨着全球央行積極加息遏制通脹，各國樓市將步入寒冬。

凱投宏觀經濟學家Neil Shearing指出，各國樓價已高至「脫離現實」，未來18個月，加拿大及新西蘭樓價將大跌20%，澳洲跌15%，瑞典跌10%至15%，英國跌5%至10%，美國則跌5%。

目前，樓市下行已經開始。例如在英國，房地產經紀人銷售預期的下跌速度大於金融海嘯期間，該領先指標將在未來幾個月反映於樓價之上。而在美國，抵押貸款申請率已由高峰下跌28%，新屋銷量跌17%。

Shearing指，樓價下跌將對各國經濟產生連鎖效應，「樓市榮景轉向泡沫破裂，令美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭的GDP於未來幾年減少0.5至2個百分點」。

參考全球金融海嘯期間，因為寬鬆放款及家庭債務快速增長令樓市泡沫破裂，導致樓價重挫。雖然目前家庭槓桿較以前少，惟長期低利率及超便宜抵押貸款，已製造不同形式的泡沫效應。Shearing表示：「樓價已脫離基本面，更脫離現實。」

隨着央行積極加息對抗通脹，抵押貸款成本已飆高，全球樓市或突然進行調整。Pantheon Macroeconomics指出，英國2年期固定利率抵押貸款已見近20年來最大升幅，料本月平均利率將升至3.2%，比去年11月份的1.53%增逾1倍，意味每個供樓者每年將惡外增加3,600英鎊支出。

Shearing指出：「各國央行過去施捨，現在又拿走，全球樓市將面臨顯著下跌。」