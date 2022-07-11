旺角長沙街11號全幢酒店以4億元放售

城市規劃委員會早前批准放寬旺角彌敦道兩旁部分商業地發展密度，範圍內部分物業業主趁勢放售手頭項目。戴德梁行表示，獲委託代理放售旺角長沙街11號全幢酒店物業，並連酒店牌照出售，意向價約4億港元。

該行指出，項目貼鄰彌敦道，現為一幢19層高精品酒店，建築面積逾26,000方呎，共提供100間客房，而城規會批准展開改劃，放寬彌敦道兩旁部分商業用地地積比率，由12倍提升至15倍，高度限制則由水平準基準上110米放寬至140米，該放售項目料可增加建築面積約6,560方呎。如採取擴展物業方案，物業可增建相等於5層商業樓面。

戴德梁行資本市場部董事楊禮雄先生表示，隨着政府防疫措施逐步放寬，旅遊業及其相關業務正整裝待發，準備隨時重新投入服務，而旺角區將是其中一個率先反彈地段。

他指出，過去兩年，香港共錄得9宗酒店成交。旺角區可出售之酒店寥寥可數，對上成交個案，要追溯至2020年中，當時正值旅遊業及其他商業活動最低迷時段，新填地街423至425號逸豪酒店，以約2.6億元易手，平均呎價約14,860元。以長沙街11號意向價計算，平均呎價約15,300元，屬合理水平，同時，項目樓面面積料可新增約25%，令該物業極具投資潛力。