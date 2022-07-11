內地國潮興起　Zara母企旗下3品牌決定撤華

世界局勢變幻難測，內地「國潮」興起下，再有外資機構調整對華經營策略。快時尚高端品牌Zara母公司Inditex旗下的Bershka、Pull＆Bear，以及Stradivarius，這3個品牌在內地天貓電商平台宣布，將在7月31日起，停止銷售品牌系列商品，而網上客戶服務熱線則運作至8月31日，意味這3個品牌將完全撤出內地。目前商店內已進行折扣促銷，在售商品不算多。

資料顯示，Stradivarius主力女裝產品，Bershka和Pull＆Bear兼顧男女裝。3大品牌均聚焦年輕群體，大部分服裝價格低於1,000元人民幣(下同)，普通襯衫、裙裝等價格在100至400元。這3個品牌在網上商店的「粉絲」數量原本均在400萬以上，惟自從2020年Inditex首次出現季度虧損以來，相關品牌業績在內地便難見起色，目前已沒有實體店。Inditex仍在內地設有門店的品牌只有4個，分別是Zara、Massimo Dutti、Oysho，以及Zara Home。

至於撤華的原因，有報道引述內地消費者認為，現時很多內地國產品牌的服裝比起這些快速時裝品牌做得更好，同時更願意花錢支持國產品牌的發展。事實上，其他快時尚品牌生意亦不見得理想，上月29日位於上海傳統商業街淮海中路651號、具有15年歷史的H＆M店舖已悄然撤出。