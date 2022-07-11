俄氣恐10日後斷供　歐洲面臨經濟衰退社會動盪？

歐洲能源危機由周一(11日)起踏入新台階，俄媒報道，輸氣至歐洲的「北溪一號」管道已按原定計劃於周一直至7月21日關閉維修，將暫停供氣。對歐洲而言，7月22日是重要日子，法國已警告俄國恐不再供氣，現在必須為此做好準備。這意味歐元區將非常具體地審視各領域，看看哪裏可節省能源消耗。

德國也擔心俄國可能不會重啟管道。由於當地超過三分之一的天然氣供應依賴俄國，暫未有直接的替代選擇，若俄國斷氣，有機會引發社會動盪，因有數據顯示，每個德國家庭明年能源預算將增加3,800歐元(約3萬港元)，而今年底經濟產出或萎縮12.7%，預示經濟轉差下仍需加能源費。

歐盟就此已急於強化與卡塔爾的關係，因其是少數能大幅替代俄氣的國家，卡塔爾國有能源公司近日宣布，選擇蜆殼(Shell)成為其巨型北油氣田東部項目的合作夥伴。至此，5大歐美能源巨頭已組成豪華陣容，拿下卡塔爾巨型天然氣項目25%股份。若這個耗資287.5億美元的項目成功擴建，將可逐步取代俄氣輸歐，料2025年底開始投產。

然而，能源戰進展敵不過市場預期衰退礙及需求，紐約期油及布蘭特期油周一曾挫約2%，每桶分別報102.39美元及104.83美元；歐洲天然氣期貨價亦曾瀉12%，報每兆瓦時153.5歐元。

金價也回落，紐約期金曾低見每安士1,735美元，跌0.4%。分析警告金價關鍵位為1,730美元，一旦失守，後市料插落1,717美元水平。惟內媒報道「大媽」們再度出手掃金，作為內地最大珠寶交易市場的深圳水貝掀起了「大媽搶金」熱潮。有銷售人員稱，自上周金價跌破每克380元人民幣以來，吸引很多顧客搶購，每天都要加班補貨。