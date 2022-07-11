外媒揭Uber逾12萬份文件外流　不良生意手法受質疑

外媒報道，周日(10日)聲稱取得12.4萬份外流文件，揭發Uber於2013至2017年間，在拓展全球商業版圖時作出多項藐視法律、欺騙警察等不當行徑，甚至游說當時已任政府要員的現任美、法、德領袖放寬法令。

報道指，這12多萬份文件來自Uber共同創辦人兼前行政總裁Travis Kalanick執掌公司期間，包括8.5萬份Kalanick與管理層間「毫不掩飾」的電子郵件及通訊軟件談話內容。

據悉，Uber會在遭遇警方或交通監管單位突擊檢查時，立刻指示資訊部門開啟「終止開關」(kill switch)技術，切斷主要伺服器，防止當局取得內部數據，而該個手段至少在法國、荷蘭、比利時、印度、匈牙利及羅馬尼亞使用12次。

文件又顯示，Uber曾試圖利用法國一般的士司機捍衞既有權益而抗爭時，向Uber司機使用暴力的事件，去爭取社會及監管單位同情，包括主動向媒體透露相關情事。

文件也揭露Kalanick和時任法國經濟部長的馬克龍有頻繁簡訊，內容為馬克龍表示，已暗中與內閣中反對Uber營運模式的官員「秘密交易」，以放寬一項有關司機執照的法規，減少部分培訓要求。

此外，拜登任職美國副總統時，某次在達沃斯世界經濟論壇與Kalanick會晤後，疑似修改其演講稿，稱讚Uber賦予數百萬勞工自由工作時間。

Uber則回應，承認過去的「錯誤和失策」，亦強調自從Dara Khosrowshahi 2017年接任CEO以來，已改革營運方式，期望社會以Uber過去五年的作為及未來的可能作為，對其進行評分。