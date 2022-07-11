納米樓價格回落　嵐山開放式戶減價12%售出

納米單位樓價回落，過往呎價曾破兩萬的大埔嵐山開放式單位，同類型放盤近日累積減價近12%後售出，成交呎價約17,167元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，筲箕灣遠晴低層B室，實用面積約274方呎，一房間隔，以620萬元易手，呎價約22,628元，新買家屬於外籍人士，購入上車自用，原業主於2014年以476.5萬元買入，持貨約8年帳面獲利143.5萬元，單位升值約30%。

●美聯施衍銘稱，鰂魚涌華蘭花園翠蘭閣低層A室，實用面積約375方呎，兩房間隔，獲上車用家垂青，並以685萬元入市，呎價約18,267元，原業主於2014年7月以約410萬元購入，轉手帳面獲利約275萬元，物業升值約67%。

●美聯余迅力指，北角豪廷峯2座高層A室，實用面積約848方呎，套三房及士多房間隔，望山景，原業主開價約2,380萬元，議價後獲外區客以2,238萬元購入，呎價約26,392元。

●世紀21日昇蔡嘉駿透露，北角宏輝大廈高層A室，實用面積約235方呎，原則兩房設計，現改為一房，成交價515萬元，呎價約21,915元，單位原先叫價為540萬元，最終減價25萬元成交，減幅約4.6%。

●中原陳偉華表示，灣仔銳興樓高層A室，實用面積約360方呎，兩房間隔，望樓景，以620萬元易手，呎價約17,222元，新買家屬於用家，原業主於1975年以13.1萬元買入，持貨約47年帳面獲利606.9萬元，單位升值超過46倍。

●美聯林懋霖透露，成西半山金鳳閣高層D室，實用面積約534方呎，往港鐵西營盤站僅數分鐘步程，原業主叫價約1,200萬元，議價後以獲同區客以1,148萬元成交，呎價約21,498元。

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九龍區

●香港置業周栢達表示，大角咀港灣豪庭1座低層A室，實用面積約321方呎，兩房間隔，望園景，以約688萬元放盤約6個月，即吸引同區客洽詢，雙方議價後減價約43萬元，以約645萬元成交，呎價約20,093元。

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新界區

●世紀21宇田蔡偉文稱，大埔嵐山8座低層A室，實用面積約180方呎，開放式設計，原先開價350萬元，放盤長達18個月，累計減價41萬元終獲承接，成交價309萬元，減幅近12%，呎價約17,167元。

●中原徐家倫表示，大埔白石角雲滙7月暫錄約兩宗二手買賣，屋苑2座低層A2室，實用面積約452方呎，兩房間隔，開價約850萬元，議價後以825萬元售出，呎價約18,252元，原業主於2019年以約785萬元購入，持貨約3年帳面賺約40萬元，升值約5.1%。

●中原蔡華航指，7月首10天東涌區二手市場錄得16宗買賣，包括水藍‧天岸7座中層E室，實用面積約549方呎，望內園景，叫價868萬元，放盤5日獲上車客洽購，減價33萬元，以835萬元成交，呎價約15,209元，比市價低約3%。

●中原黃騰達稱，荃灣萬景峯錄7月首宗買賣，屋苑2座中層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，享市景，叫價1,100萬元，放盤即日火速獲買家承接，減價45萬元，以1,055萬元沽出，呎價約20,768元，新買家為用家。

●中原陳文杰表示，荃灣海之戀8座低層E室，實用面積761方呎，套三房連儲物房間隔，享海景，最初叫價1,600萬元，議價後以1,495萬元沽出，呎價約19,645元，新買家為區內分支家庭，覓盤兩個月，見上址大減105萬元，只考慮兩日決定承接。

●世紀21天生置業鄭少坤指，屯門蟠龍半島雙號屋中層戶，實用面積約1,072方呎，兩房間隔，享海景，原先叫價1,430萬元，放盤半年，減價60萬元，至1,370萬元連車位成交，減幅約4.2%，呎價約12,780元。

●祥益林英傑稱，屯門居屋富健花園11座低層B室，實用面積約484呎，兩房間隔，可望海景，有裝修，原業主未補價第二市場叫價450萬元放售，累減102萬元，獲區內綠表客以348萬元購入，呎價約7,190元。

●中原伍耀祖稱，天水圍居屋天頌苑N座高層1室 ，實用面積約636方呎，未補價第二市場叫價470萬元，減價35萬元獲承接，成交價435萬元，呎價約6,840元，減幅約7.5%。

●中原王勤學指，二手樓市交投淡靜，過去周末元朗區僅錄得3宗二手買賣，屯括尚悅10座中層B室，實用面積約440方呎，兩房間隔，享山景，今年2月開價660萬元，放盤5個月，減價45萬元，以615萬元沽出，呎價約13,977元。

●中原林偉明表示，粉嶺綠悠軒7月錄3宗買賣，屋苑1座低層D室，實用面積約427方呎，兩房間隔，開價約550萬元，議價後以532萬元易手，呎價約12,459。現時屋苑入場費約550萬元，放盤約有56個。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田居屋嘉順苑低層4室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望山景，獲買家於未補價第二市場以560萬元購入，呎價約12,472元，原業主以290.6萬元購入，持貨僅數年帳面獲利269.4萬元，單位期內升值約93%。

●中原歐偉基指，沙田濱景花園本月錄約1宗二手買賣，其中2座中層H室，實用面積約555方呎，套三房間隔，放盤時開價約750萬元，議價後以720萬元獲承接，呎價約12,973元，新買家為換樓客。

●中原鄭定林稱，大圍曉翠山莊7座低層B室，實用面積約1,086方呎，套三房間隔，開價約1,480萬元，議價後連車位以1,300萬元，呎價約11,971元，原業主於1997年以1,025萬元購入，持貨約25年帳面賺約275萬元，升值約26.8%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢斬竹灣單號屋全幢村屋，六房間隔，享山海雙景，叫價1,700萬元，累減200萬元，至1,500萬元成交，減幅近12%，低市價約8%，原業主於2015年4月以1,450萬元購入，持貨約7年帳面獲利50萬元，期間升值約3%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園7座中層D室，實用面積約592方呎，三房開則，附有裝修，今年1月於未補價第二市場放盤叫價590萬元，多次調整叫價至上月538萬元，終獲區內綠表買家以510萬元承接，減幅逾13%，呎價約8,615元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳居屋安寧花園1座中層F室，實用面積約583方呎，三房間隔，望內園景，原於已補價自由市場開價710萬元，最終以690萬元易手，呎價約11,835元，原業主於2018年4月以640萬元購入，持貨約4年帳面獲利約50萬元。

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