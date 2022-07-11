對虛幣超悲觀！6成投資者料比特幣跌至1萬美元

根據加密貨幣數據網站Coingecko，自去年底以來，加密貨幣整體市值已蒸發2萬億美元。作為「一哥」的比特幣(Bitcoin)，在近次反彈浪中，價格受制於每枚22,000美元，並在20,000美元關浮沉靜候方向。有美國機構進行的調查顯示，Bitcoin跌至10,000美元的機會，比反彈至30,000美元的機會更大。

外媒引述由美國MLIV Pulse的調查發現，受訪的950名投資者中，有六成受訪投資者認為Bitcoin會見10,000美元，即較現價再跌逾五成，反映在加密貨幣貸款平台遇到財政困難、貨幣價值大跌，以及全球貨幣政策趨向緊縮等因素影響下，投資者對加密貨幣前景感到悲觀。當中，24%的散戶投資者認為該資產是「垃圾」，比專業投資者看得更淡。

不過，市場對加密貨幣的整體行業看法呈兩極化，有28%受訪者表達強烈的信心，認為加密貨幣是金融業的未來，但同時有20%認為加密貨幣毫無價值，其餘大部分受訪者則抱懷疑態度。

加拿大著名投資者Kevin O'Leary警告，目前加密貨幣跌浪尚未到達底部，問題主要出在槓桿及交易對手的透明度，大規模的加密恐慌事件可能陸續有來。他認為，目前還沒有大人物因此而身家歸零，惟相信這一天終會到臨，雖然很難說主角會是誰，一旦這些事情出現，反意味有重大參與者選擇投降，有機會是見底信號。

他又指，一旦監管機構將加密貨幣規範化發展，機構投資者將有數萬億美元資金流入，並相信加密貨幣最終將成為美股標普500指數第12個板塊。