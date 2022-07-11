美股全線受壓、納指挫2%　港股夜期失守21000

高通脹持續困擾美國經濟，市場關注本周美股財報季度本周開鑼，企業盈利表現的對美股估值的啟示。道指跌157點，至31,180點；標指跌43點，至3,856點；以科技股為主的納指跌227點或1.95%，至11,407點。港股夜期失守兩萬一大關，報20,997點，跌158點，低水127點。

美股本周踏入企業季度業績期，花旗預期，即使在通脹上升和經濟增長放緩下，下半年企業盈利仍能保持「韌性」，帶動美股反彈。該行又指，聯儲局的利率走勢與企業盈利存在強大關聯，過去當聯儲局收緊貨幣政策，企業盈利大都上升；而聯儲局因經濟轉向而放鬆幣策時，盈利便會收窄，並料標指年底有望達4,200點，即比上周五收市的3,899點上平，上升約7.7%。

不過，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，企業盈利前景恐不明朗。他指，歷史反映，當美元「極端」地走強時，往往伴隨市場受壓或經濟衰退，甚至兩種結果皆出現。他續指，美元飆升對許多美國大型企業利潤造成巨大衝擊，亦是盈利前景預測變得黯淡的其中一個原因，近期股市的反彈亦可能因此完結。

Wilson推算標指與美元間的盈利比例發現，美元匯價按年每增長一個百分點，企業每股盈利增長就會受到約0.5倍衝擊。換言之，按目前美匯指數按年約16%增幅計算，在其他條件不變的情況下，標指成分股企業的每股收益增長恐面臨8%的衝擊。

企業消息方面，有國際調查發現，召車程式「始祖」Uber曾使用所謂的「隱匿技術」，阻礙政府審查敏感數據，並透過其他離岸司法管轄區公司，逃脫數百萬美元稅款等不當行為。對此，Uber發聲明指，得悉公司過去曾犯的錯誤，但行政總裁Dara Khosrowshahi在2017年上任後，已着手改變公司各方面營運，今天的Uber已「今非昔比」云云。其股價價挫3.04%。

此外，券商富瑞表示，隨着行業競爭加劇，以及因疫情推動的運動服裝需求放緩，將運動服裝品牌Lululemon投資評級降至「跑輸大市」，其股價曾跌3.71%。