日央行撐「安倍經濟學」　每百日圓兌5.7港元續創24年低

日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，其所屬的執政自民黨於參議院選舉大獲全勝，意味「安倍經濟學」所主張的極寬鬆貨幣政策仍有望延續。日本央行行長黑田東彥周一(11日)亦再度重申，將在必要時毫不猶豫地擴大寬鬆。消息拖累日圓繼續貶值，兌每美元曾見137.28，續創1998年9月以來低位，每百日圓兌港元亦低見5.7186。

黑田表示，日本經濟的不確定性仍非常大，將繼續密切關注疫情對經濟的影響。同時，他亦會留意包括匯率在內的金融市場波動，以及其對經濟和通脹的影響。他認為，受能源和食品價格的上漲影響，不包括生鮮食品的通脹率預計一段時間內將在2%左右波動，惟能源價格的影響減弱後，通脹將會有所回落。

投行籲採買澳元沽Yen策略

上述「鴿派」言論加深了市場對日圓貶值的預期之際，「安倍效應」也為維持寬鬆貨幣政策提供了政治上的支持。索尼金融集團分析師森本淳太郎表示，參議院選舉結果反映了公眾對首相岸田文雄的支持，並清楚地表明「相對於外國，日本通脹升溫對於國內民眾而言不那麼重要」，直言「在黑田東彥的任期內，他會更容易維持當前的寬鬆貨幣政策」，並導致貨幣政策調整轉向預期消退，日圓遭進一步拋售。

盛寶銀行指出，投資者可以關注澳元兌日圓的交叉盤(即買澳元、沽日圓)。該行指出，有別於日本的寬鬆貨幣政策，澳洲央行將於本周獲得更多支持經濟向好的數據作為「彈藥」，以便在未來幾個月內大幅加息。考慮到近期美元強勢再現，美匯指數今日更一度見高見107.67，於20年高位徘徊，故押注兩種亞太區貨幣的分歧會是更合適的策略。

從經濟基本面來看，數據亦支持澳元跑贏日圓。盛寶銀行指，周一公布的日本機械訂單3個月來首次下降，這表明當地企業可能因能源和成本上升而推遲支出；相反，已澳洲的煤炭出口飆升至歷史新高，暫時沒有看到放緩的迹象，反映經濟仍然向好。

調查：歐元區45%機會衰退

歐洲方面，雖然歐元區即將進入加息周期已成為市場共識，惟當地經濟衰退的風險正不斷升溫。外媒本月初一項針對經濟學家的調查發現，有45%受訪者認為歐元區將在12個月內出現衰退，較6月調查時上升了10個百分點。目前市場預期，歐洲央行將於本月底的會議上加息0.25厘；並在9月份大手加息半厘，屆時將正式擺脫「負利率」。

荷蘭國際集團(ING)警告，投資者對短期內歐洲能源供應的改善幾乎不抱希望，而央行的貨幣緊縮政策方向亦不會改變，預測歐元兌美元於最壞情況下或低至接近0.95水平。ING指出，歐央行正面臨兩難局面，既要試圖解決通脹憂慮，同時又要避免緊縮政策將歐元區經濟推入衰退。該行預期，歐元區將在今年第四季或明季首季出現「技術性衰退」，這將對歐元、英鎊、瑞典克朗和中東歐許多貨幣等與全球經濟周期相關的貨幣構成壓力。