新盤UPDATES：沙田特色戶錄呎價破頂成交
2022年07月11日 21:53
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新盤特色單位有價有市，一手市場於周一(11日)連錄多宗特色戶買賣，其中沙田新盤連平台單位以逾5,926萬元售出，呎價約30,390元，屬項目雙破頂個案。另觀塘及青衣亦有樓盤錄得同類成交。
●沙田瓏珀山連平台特色戶5926萬成交料創項目新高
新盤特色單位有價有市，一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山第2期，周一(11日)透過招標形式售出King Tower 2第26樓Villa B室連平台特色戶，單位實用面積1,950方呎，平台面積283方呎，以四房設計，成交價逾5,926.04萬元，呎價約30,390元，售價及呎價均料為2期新高。
●凱滙頂層特色戶連天台1463萬成交
新盤市場連錄特色單位買賣，信和置業(00083)旗下觀塘凱滙周一(11日)沽出一伙頂層特色戶，成交紀錄冊顯示，該單位為2座55樓N室，實用面積599方呎，附設495方呎天台，成交價1,463萬元，呎價約24,424元。
●薈藍開放式連天台海景戶以628.8萬元售出
宏安地產（01243）旗下青衣薈藍20樓A09室，實用面積203方呎，連170方呎天台，屬海景開放式特色戶，以628.8萬元售出，呎價約30,975元。
●屯門NOVO LAND第1A期三日內上樓書 料本周開價
新界大型新盤銷售工作奮勢待發，新地代理總經理陳漢麟表示，新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，將於3日內上載樓書及開放示範單位，有機會於周內開價。
他指出，NOVO LAND為屯門歷來最大型住宅項目，集團特意為項目設立新管家品牌WeSpire，為住客提供嶄新服務，全面提倡健康智慧生活。
WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明表示，公司耗資逾200萬港元，引入7種合共18個智能機械人，服務職能涵蓋禮賓服務、派對娛樂、送物、運送大型行李、保安巡邏及消毒清潔等，並透露項目每方呎管理費約3.98元。
●凱柏峰II累收逾900票 超購逾5.5倍
鐵路上蓋大型新盤認購反應踴躍，信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰II，截至周一(11日)累積收逾900張入票，以首張價單138伙計，超額認購逾5.5倍。