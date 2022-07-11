新盤UPDATES：沙田特色戶錄呎價破頂成交

新盤特色單位有價有市，一手市場於周一(11日)連錄多宗特色戶買賣，其中沙田新盤連平台單位以逾5,926萬元售出，呎價約30,390元，屬項目雙破頂個案。另觀塘及青衣亦有樓盤錄得同類成交。

●沙田瓏珀山連平台特色戶5926萬成交料創項目新高

●凱滙頂層特色戶連天台1463萬成交

●薈藍開放式連天台海景戶以628.8萬元售出

宏安地產（01243）旗下青衣薈藍20樓A09室，實用面積203方呎，連170方呎天台，屬海景開放式特色戶，以628.8萬元售出，呎價約30,975元。

●屯門NOVO LAND第1A期三日內上樓書 料本周開價

他指出，NOVO LAND為屯門歷來最大型住宅項目，集團特意為項目設立新管家品牌WeSpire，為住客提供嶄新服務，全面提倡健康智慧生活。

WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明表示，公司耗資逾200萬港元，引入7種合共18個智能機械人，服務職能涵蓋禮賓服務、派對娛樂、送物、運送大型行李、保安巡邏及消毒清潔等，並透露項目每方呎管理費約3.98元。

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