美加息損經濟　最快幾時陷衰退？

外媒報道，道明證券(TD Securities)全球策略主管Richard Kelly周一(11日)指出，美國未來18個月陷經濟衰退的可能性逾50%。他稱，汽油價格上升、聯儲局鷹派及經濟普遍放緩，是目前美國面臨的三大風險。

凱利表示，最快在2023年第2季末，美國經濟就將陷入技術性衰退，亦即連續兩季出現負增長。

投資公司Muzinich也同意，即將到來的衰退並非「是否」，而是「何時」的問題。其公共市場聯席主管TatjanaGreil-Castro表示，「衰退總有一天出現。」並指，即將來臨的季度業績期或提供衡量標準，以確定何時會發生這種情況？他說，「獲利的來源令投資者確定衰退何時可能發生。」

資深投資策略師兼Independent Strategy總裁David Roche周一表示，全球經濟前景最近發生變化，目前更容易評估世界不同地區將如何應對各種壓力。他認為，經濟衰退是指在特定經濟體中失去2至3%的工作崗位，代表美國經濟衰退或還有一段路要走。美國勞工統計局上周五(8日)公布的數據顯示，就業增長強於預期，6月非農就業人數增加37.2萬人，遠高於預期的25萬人。

惟他指，歐洲正處於他所謂的「戰爭衰退」的邊緣，烏克蘭戰爭帶來經濟壓力，尤其是能源及食物短缺，「歐洲或受到自身的能源危機打擊，從而導致戰爭衰退：戰爭造成的經濟衰退。」