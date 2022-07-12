東方日報B1：憂雙重災禍　港股又冧過

恒指周一盤中一度瀉724點，收市跌2.76%，報21,124點；國企指數收報7,320點，跌230點或3.05%；恒生科技指數曾急跌4.57%，收市仍跌185點或3.85%，報4,622點。港股總成交額約1,196億元，港股通淨賣出22.24億元。

阿里美股周一早段跌9.34%，折合較港收市低5.67%，騰訊美國預託證券(ADR)折合較港低0.14%，按比例相當恒指跌65點。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，雖然阿里和騰訊的罰款金額與過往相比不算太多，但投資者對監管會逐步放寬的憧憬落空，科網股累積一定升幅後，市場對壞消息變得敏感，料有關板塊將維持窄幅上落。

內地疫情反覆增通脹升溫風險，多間券商估計，豬肉供應減，豬價本月初仍向上，推高未來數月通脹，摩根大通預料，內地下半年通脹將3至3.2%，中金公司預期，今季通脹或破3%。

馮宏遠指，內地「清零」政策持續，預計上半年有關內房違約等消息再浮面，憂慮恒指在6月已見頂，惟港股估值仍較低，且美國加息步伐有望第四季放緩，不排除後市再有少許上升空間。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室預計，雖然內地年底前或還會出現局部封控，但中央會推出更多支持政策，加上經濟活動加快重啟，繼續利好中資股。

摩根資產管理多元資產解決方案投資策略專家金玥玨則指，環球經濟增長直到明年也會欠佳，下半年企業毛利率及盈測會加速被下調，故降股票評級至「減持」，中資股或較美股堅挺。