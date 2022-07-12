東方日報B1：憂雙重災禍 港股又冧過
2022年07月12日 00:05
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市場憂慮內地再「封城」進一步拖累經濟。
市場憂慮內地再「封城」進一步拖累經濟，國家市場監督管理總局又發功恐使騰訊控股(00700)和阿里巴巴(09988)等科企再陷入監管風暴，兩企雖僅被罰850萬元人民幣，卻蒸發逾2,499億元的市值，打擊港股氣氛，恒生指數周一(11日)曾挫逾700點，險些失守21,000點關口，收市仍跌601點。綜合基金界意見，內地經濟前景轉弱，下半年港股僅現「熊彈」，股市着實難玩。及後恒指夜期失守21,000點關，低見20,923點。
恒指周一盤中一度瀉724點，收市跌2.76%，報21,124點；國企指數收報7,320點，跌230點或3.05%；恒生科技指數曾急跌4.57%，收市仍跌185點或3.85%，報4,622點。港股總成交額約1,196億元，港股通淨賣出22.24億元。
市監局日前就科企過去28宗漏報交易開出「頂格」罰單，監管陰霾重現下，阿里周一一度急吐7.43%，收市跌5.78%，報114元，而涉及違規案件最多的騰訊收挫2.89%。其他科網股也受壓，美團(03690)收插5.56%至181.6元，創超過一個月新低，嗶哩嗶哩(09626)亦跌7.72%。
阿里美股周一早段跌9.34%，折合較港收市低5.67%，騰訊美國預託證券(ADR)折合較港低0.14%，按比例相當恒指跌65點。
華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，雖然阿里和騰訊的罰款金額與過往相比不算太多，但投資者對監管會逐步放寬的憧憬落空，科網股累積一定升幅後，市場對壞消息變得敏感，料有關板塊將維持窄幅上落。
內地疫情反覆增通脹升溫風險，多間券商估計，豬肉供應減，豬價本月初仍向上，推高未來數月通脹，摩根大通預料，內地下半年通脹將3至3.2%，中金公司預期，今季通脹或破3%。
馮宏遠指，內地「清零」政策持續，預計上半年有關內房違約等消息再浮面，憂慮恒指在6月已見頂，惟港股估值仍較低，且美國加息步伐有望第四季放緩，不排除後市再有少許上升空間。
深圳交易所將中國恒大(03333)、融創中國(01918)、世茂集團(00813)、佳兆業集團(01638)及中國奧園(03883)5隻內房股剔出港股通(深)的標的證券名單，更大問題在於內地基金公司覺得停牌內房的現價遠高於實際價值，華夏基金對世茂和融創之估值僅1.34元及1.39元。
不過，內地疫情升溫正值騰盛博藥(02137)的注射液新冠肺炎聯合療法獲准商業化後不久，刺激該股周一盤中曾飆近39%，創逾4個月高位，收市仍漲27.09%，4日累升逾66%。該療法定價低於美國中和抗體的採購價。
然而，市況欠佳連累周二(12日)掛牌的內地健康數據公司中康控股(02361)及學習設備服務供應商讀書郎(02385)在暗盤交易潛水。中康以下限每股5.36元定價，一手中籤率50.02%，其於輝立交易場的暗盤價低開逾兩成後回升，最高見5.1元，惟仍較招股價低4.85%，收跌14.17%，報4.6元，一手帳蝕380元；一手中籤率達100%的讀書郎亦較招股價7.6元低收3.02%，每手帳蝕92元。
瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室預計，雖然內地年底前或還會出現局部封控，但中央會推出更多支持政策，加上經濟活動加快重啟，繼續利好中資股。
摩根資產管理多元資產解決方案投資策略專家金玥玨則指，環球經濟增長直到明年也會欠佳，下半年企業毛利率及盈測會加速被下調，故降股票評級至「減持」，中資股或較美股堅挺。