道指跌164點　美匯指數升上廿年新高

●踏入亞洲時段，美匯指數報108.21，創20年新高；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.7201；美元兌日圓處137.37；歐元報1.0043，英鎊報1.1896。金價處1,733.85美元。布油報106.41美元，紐油處103.14美元。比特幣跌4%，報2萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水80點。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,910點，跌214點或1.03%。

●即月恒生指數夜期收報21,024點，跌131點，低水100點，成交20,472張。

●道指收報31,173點，跌164點或0.52%；標指收報3,854點，跌44點或1.15%；納指收報11,372點，跌262點或2.26%。

●美國服裝巨頭Gap Inc.宣布，行政總裁Sonia Syngal將辭去公司和董事會的職務，在短暫的過渡後離開公司。

●外媒報道，美國國會眾議院將於下周對一項數額超過5,000億美元的政府預算法案進行投票。

●外媒報道，美國電動車生產商Rivian計劃在未來幾周裁去5%的員工，規模達數百人，主要集中在非電動車製造職位，包括重複性的工作職位。

●亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，支持聯儲局再加息75點子，強調當務之急是讓通脹率回落到2%。

●歐元集團周一(11日)表示，受能源價格高企、全球貿易條件惡化等不利因素影響，歐元區19個成員國現正面臨進一步通脹壓力，與此同時，歐元區經濟增長前景受到削弱。

●紐約8月期油收報每桶104.09美元，跌70美仙或0.67%；布蘭特9月期油收報每桶107.1美元，升8美仙或0.07%。

●紐約期金收報每安士1,731.7美元，跌10.6美元或0.61%，創逾9個月收市新低。

●英國富時100指數收報7,196點，升少於1點；法國CAC指數收報5,996點，跌36點或0.61%；德國DAX指數收報12,832點，跌182點或1.4%。