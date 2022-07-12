【樓市下行】鐵路盤抗跌力失效　居屋市場劈價不絕

鐵路站沿線大型屋苑，向來受用家追捧，樓價抗跌力較強，但面對近日靜市都要「跪低」。其中港島鰂魚涌太古城一個兩房則王，最近成交價竟再跌穿千萬元水平。而全港約56個同類型二手屋苑，上月買賣登記急跌近30%，當中約六成項目成交呎價按月下挫。

中原表示，該批鐵路屋苑6月共錄496宗二手登記，當中35個屋苑按月回落，佔兩個期間未錄任何成交。另外，有33個屋苑成交呎價按月下跌，跌幅約0.3至14.1%，另有5個未有變化。

太古站上蓋的太古城，本月暫只錄5宗買賣，樓價失去支持。該行張光耀透露，受加息陰霾影響，該盤交投步伐緩慢，剛錄耀星閣低層F室，實用面積約582方呎，開價1,020萬元，減至988萬元獲用家承接，呎價僅約16,976元。屋苑兩房則王於今年5月亦錄得一宗低於千萬元成交，當時南天閣低層戶售980萬元。

屯門瓏門為樓齡較新的上蓋項目，近日都錄明賺實蝕成交。美聯梁浩文指，屋苑7座中層A室，實用面積約510方呎，開價860萬元，降價後僅售839萬元，呎價約16,451元。原業主2018年4月入市，期間帳面只賺11萬元離場。料有機會蝕使費。

同屬屯馬綫沿線的荃灣海之戀，近日都有業主劈價吸客。中原陳文杰稱，該盤8座低層E室套三房戶，實用面積約761方呎，另連儲物房，享海景，叫價1,600萬元，其後再減105萬元，有同區分支家庭客考慮兩日，即以1,495萬元承接，呎價約19,645元。

此外，豪宅屋苑近日都錄平價買賣，個別放盤減幅更達千萬元。市場消息透露，九龍站天璽日鑽璽極高層戶，實用面積約1,279方呎，四房間隔，曾叫價約6,060萬元，市傳以約5,100萬元售出，呎價約39,875元，有銀行對上址網上估值近5,900萬元。同屋苑月鑽璽中層戶，開價6,800萬元放售，亦劈至約5,300萬元沽出，呎價約41,897元。

至於納米單位樓價跌勢更明顯。世紀21宇田蔡偉文表示，大埔嵐山8座低層A室，實用面積約180方呎，開放式設計，原先開價350萬元，放盤達18個月，累計減價41萬元，以309萬元沽出，減幅近12%，呎價約17,167元。事實上，同類單位樓市高峰期間，成交呎價曾高逾兩萬元。

【居屋劈價】

未補價第二市場居屋，近日都要劈價百萬才有承接。鑽石山宏景花園連裝修單位，約半年累減100萬元，終以560萬元售出。

富誠地產周永鋒表示，上址為6座中層A室，實用面積約560方呎，三房間隔，原業主約兩年前斥約60萬元裝修，去年底開價660萬元，減價後獲外區家庭客購入，呎價約一萬元。

新界居屋減幅更大。祥益林英傑稱，屯門居屋富健花園11座低層B室兩房戶，實用面積約484呎，第二市場叫價450萬元，累減102萬元後，獲區內綠表客以348萬元購入，呎價約7,190元。

世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋富康花園7座中層D室三房戶，實用面積約592方呎，減價逾13%，獲同區綠表人士以510萬元承接，呎價約8,615元。