【高盛推介】比亞迪急挫見1個月低　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周一(11日)回吐至300港元水平，收市跌約4.4%，周二(12日)早段繼續受壓。早上低開約5.2%後跌幅擴大，最低見276.2元的1個月低位，及後跌幅收窄。現報282.6元，跌約7.9%，顯著落後大市，為最落後藍籌。中汽協料今年內地汽車銷量有望達到2,700萬輛，按年增約3%。當中新能源汽車銷量有望達到550萬輛，按年增長約56%。

觀察個股輪證資金流向，周一資金轉向趁低吸納好倉，錄得約970萬元資金流入，並見流入牛證的資金中，有資金留意260元收回區域的遠牛。

淡倉方面，周一流入熊證的資金較集中在340元收回區域的近熊。

近期部署認購證的投資者多數以選擇價外證為主，例如行使價409元附近的產品，因其面值較低，較容易控制投資成本。但亦因產品屬價外，因此部署時宜以短線為主，並時刻留意市況變化，隨時調整策略。

比迪購20033，行使價409元，2022年12月8日到期，實際槓桿5.6倍，2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。

比迪購18110，行使價361元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。

比迪購18702，行使價388元，2022年12月2日到期，實際槓桿5.5倍，熱門條款。

比迪牛54016，收回價270元，行使價266元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

比迪牛69345，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

比迪熊51372，收回價340元，行使價344元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，高槓桿貼熊。

比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿4.3倍，高槓桿、低街貨。

比迪沽19926，行使價248.68元，2022年12月05日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。