【高盛推介】比亞迪急挫見1個月低 資金趁低吸納
2022年07月12日 10:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周一(11日)回吐至300港元水平，收市跌約4.4%，周二(12日)早段繼續受壓。早上低開約5.2%後跌幅擴大，最低見276.2元的1個月低位，及後跌幅收窄。現報282.6元，跌約7.9%，顯著落後大市，為最落後藍籌。中汽協料今年內地汽車銷量有望達到2,700萬輛，按年增約3%。當中新能源汽車銷量有望達到550萬輛，按年增長約56%。
觀察個股輪證資金流向，周一資金轉向趁低吸納好倉，錄得約970萬元資金流入，並見流入牛證的資金中，有資金留意260元收回區域的遠牛。
淡倉方面，周一流入熊證的資金較集中在340元收回區域的近熊。
近期部署認購證的投資者多數以選擇價外證為主，例如行使價409元附近的產品，因其面值較低，較容易控制投資成本。但亦因產品屬價外，因此部署時宜以短線為主，並時刻留意市況變化，隨時調整策略。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬2個月期以上的低街貨選擇中，槓桿最高的比迪購(20033)。貼價選擇可留意比迪購(18110)。熱門選擇可留意比迪購(18702)。牛證方面可留意比迪牛(54016)，遠牛選擇可留意比迪牛(69345)，與現價有約15及25元收回距離。
比迪購20033，行使價409元，2022年12月8日到期，實際槓桿5.6倍，2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
比迪購18110，行使價361元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。
比迪購18702，行使價388元，2022年12月2日到期，實際槓桿5.5倍，熱門條款。
比迪牛54016，收回價270元，行使價266元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪牛69345，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
比迪熊51372，收回價340元，行使價344元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，高槓桿貼熊。
比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿4.3倍，高槓桿、低街貨。
比迪沽19926，行使價248.68元，2022年12月05日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。
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