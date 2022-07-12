【高盛推介】阿里受壓 資金留意低面值認購證控制風險
2022年07月12日 11:28
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(8日)突破120港元水平收市後，周一(11日)急挫約5.8%，周二(12日)早段繼續受壓。早上開市隨即失守110元水平，其後最低見107.5元的半個月低位。現報108.1元，跌約5.2%，落後大市，為跌幅最大的藍籌股之一。國家電投與阿里近日就「新能源」及「數字化」等，簽署戰略合作協議及8個落地協議。
觀察個股輪證資金流向，周一資金趁低積極吸納好倉，錄得約3,190萬元資金流入，為周一最多資金流入的個股相關資產。
淡倉方面，熊證於周一繼續獲資金流入，有約140萬元，並見資金較集中在130元收回區域的遠熊。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意阿里購(18229)。貼價選擇可留意阿里購(24060)。價外的低面值選擇可留意阿里購(19815)。牛證方面的遠牛選擇可留意阿里牛(56842)與現價有約20元收回距離。近牛選擇可留意阿里牛(52466)。
阿里購18229，行使價138元，2022年9月27日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿。
阿里購24060，行使價128.1元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。
阿里購19815，行使價150元，2022年10月26日到期，實際槓桿6.1倍，價外、低面值。
阿里牛56842，收回價90元，行使價88元，換股比率500，槓桿比率5.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里牛52466，收回價95元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.1倍，高槓桿。
阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿5.9倍，價外、低面值。
阿里熊67484，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率4.5倍，近20元收回距離遠熊。
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