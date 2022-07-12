三箭資本兩位始創人疑「走佬」　傳出售2.74億元豪宅

著名加密貨幣對沖基金三箭資本(3AC)早前出現債務違約，並已申請清盤。外媒報道，其始創人Su Zhu及Kyle Davies已經逃離新加坡，目前下落不明。

英屬維爾京群島的一家法院已下令將總部位於新加坡的三箭資本清盤，並由Teneo Restructuring合夥人處理三箭的破產事宜。根據上周的一份法律文件顯示，Teneo清盤顧問表示，他們沒有得到Su Zhu及Kyle Davies的任何有意義的合作，Zoom會議通話時，兩人全程關閉鏡頭及語音，全由律師代表回應問題，並表現出不合作的態度。

Teneo兩位高級董事指出，無法和Su Zhu及Kyle Davies取得聯繫，他們嘗試去新加坡尋人，卻只發現公司重門深鎖，和一堆未打開的信件。法院已安排周二(12日)舉行緊急聽證會，解決三箭資本的情況。

加密貨幣經紀商Voyager Digital早前表示，被三箭資本拖欠超過6.7億美元的貸款。其後加密貨幣交易所Blockchain.com也蒙受2.7億美元的放貸損失。

市傳Su Zhu可能正在嘗試出售位於新加坡，價值3,500萬美元(約2.74億港元)的豪宅，並試圖將公司剩餘的資金轉移到其他地方。債務人資產的很大部分由現金及數碼資產組成，例如加密貨幣及不可替代的代幣，這些資產很容易轉移。