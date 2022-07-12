上半年物業辣招稅收大減　涉36.68億創紀錄新低

受第5波疫情重創，今年上半年樓市交投回落，物業辣招稅收大減。根據稅務局資料，2022年上半年各項物業辣招稅收金額共約36.68億元，屬2014年有關稅項開始徵收後新低，較去年下半年錄約75.88億元，勁減約51.7%，涉及物業成交共1,812宗，較去年下半年的2,650宗，按半年計下跌約31.6%。

若扣除期內追收工商舖雙倍印花稅款，上半年住宅辣招稅款同為約36.68億元，則屬2020年上半年後最低。

受封關影響，上半年須付買家稅花稅收的跌幅最明顯，期內稅款僅收約10.63億元，按半年減少約52.5%，涉及住宅成交錄425宗，較去年下半年錄562宗，下跌約24.4%。

其次，上半年須繳付新住宅從價印花稅及追收的工商舖雙倍印花稅金額共約25.2億元，較去年下半年錄約52.39億元，下跌約51.9%。而有關成交宗數由2021年下半年錄1,901宗，按半年下挫約33.7%至今年上半年錄約1,261宗。

另上半年須付額外印花稅個案都是價量齊跌，期內共錄126宗成交，牽涉辣稅約8,501萬元，按半年分別下瀉約32.6%及約23.9%。

至於單計6月份辣招稅額共約5.45億元，按月跌約33%，期內涉及物業成交約281宗，按月跌約10.8%。