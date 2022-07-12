IEA：全球能源危機恐惡化　促發展自身供應鏈

外媒報道，國際能源總署(IEA)執行董事比羅爾(Fatih Birol)周二(12日)表示，全球能源供應緊縮引發嚴重短缺，導致電力及燃料價格飆升，所觸發的能源危機是前所未見，情況可能變得更糟糕，全球無人幸免。

比羅爾指出，俄羅斯是最大的石油及天然氣出口國之一，也是大宗商品的主要參與者。自俄烏戰事爆發以來，整個能源系統陷入動盪，推高全球燃料、家庭取暖及工業用電的成本，加劇通脹壓力，情況一如1970年代的石油危機一樣。他又警告，歐洲今年冬天將過得非常艱難，而能源短缺亦可能對全球經濟造成嚴重影響。

他又指出，面對石化能源供應危機，全球被逼加快進行清潔能源轉型。然而，過程中將會加強對中國的依賴，將構成另一個能源安全問題。目前中國控制了全球大約8成的太陽能供應鏈，至2025年比例將會升到95%。

美國能源部長Jennifer Granholm在同一場合補充，中國在很多有關能源的技術及供應鏈上都佔有關鍵地位，如果各國不發展自己的供應鏈，在能源範疇上最終可能會變得非常脆弱。他強調，擁有同樣價值觀的國家必須發展自己的供應鏈。