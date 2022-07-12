宏利投資管理：今季企業盈利壓力有望紓緩

宏利投資管理亞洲(日本除外)定息產品部副投資總監Murray Collis表示，美國進入加息周期，支持美國國債孳息率短期繼續向上，隨着市場預期今年聯儲局共加息約7次，經濟或不如聯儲局預期般樂觀，或面臨衰退風險。

他續指，美國國債孳息率年初至今的變動令亞洲信貸提供較吸引的估值，成為投資者的另一選擇，舉例全球信貸市場受到宏觀風險升温和環球市場情緒疲弱的影響而經歷調整後，部分亞洲投資級別企業債券的平均收益率達5.5%，而亞洲高收益企業債券的平均收益率約為12%。

Collis認為，中國的「清零」防疫策略將阻礙實成的5.5%國內生產總值(GDP)增長目標，而更多內地城市宣布放寬房地產政策，對目前經濟來説是利好消息，預期下半年中央政府或會推出更多有助刺激中國房地產行業的措施。

該行投資管理股票部高級組合經理朱賓表示，大部份亞洲股市估值目前已接近谷底，大幅下降的空間有限。他續指，企業盈利受壓主因商品價格高企和供應鏈樽項。大宗商品價格自4月中以來已顯著調整，故第三季較低生產成本將有助減輕企業盈利壓力，與供應鏈相關的投入成本壓力亦將有所紓緩，並將為市場帶來投資機會。

朱賓指，偏好可再生能源、電動車供應鏈和儲能系統等板塊，料能長期增長，現時全球四大電動車電池生產商均位於亞洲，市場佔有率達80%，而且不受經濟周期影響。