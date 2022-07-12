仲量聯行：加息環境下全年中小型住宅樓價跌約5至10%

仲量聯行發表上半年地產市場回顧及展望，隨着第五波疫情於第二季度受控，整體地產市場已逐漸改善。然而，未恢復通關的情況下市場缺乏增長動力，加快的加息步伐及龐大的推盤量，將為住宅價格造成壓力，預計全年中小型住宅單位樓價下跌約5%至10%。

該行香港主席曾煥平表示，該行於去年底預期今年全年中小型住宅樓價有約5%下調空間，不過今年上半年樓價已有約3.9%跌幅，若經濟沒有改善，預計平均按揭息率將繼續上升，樓價跌幅有機會加劇，全年樓價跌幅預測擴大至最多約10%。

而上半年豪宅價格則下跌約1.3%，惟整體成交量少，故此等波幅基本屬平穩發展，預計該類物業全年樓價將有最多約5%跌幅。整體市況較淡靜，下半年料以鄰近大型基建設施的住宅項目銷情最活躍。

由於建築費不斷上升，整體地價未來有可能下調，據土木工程署的土木工程指數顯示，建築成本於2021年顯著增加10.8%，今年第一季度再攀升3.2%。建築成本問題嚴重及利率上升影響，未來樓價看不到會有大增長，預計發展商投地將較以往更保守，以抵銷建築費。

對於加息因素對樓市影響，他提醒市民，近期銷情不俗的新盤，絕大部分買家採用建築期付款計劃，以承造高樓按，但樓價會高於即供付款計劃，若兩年後上會，息口亦很大機會上升，最壞情況下或壓力測試都過不了。