歐冠昇：料中國將帶領亞洲推動全球大宗商品市場發展

香港交易所行政總裁歐冠昇表示，未來發展大宗商品市場有三大策略，分別是連接中國商品需求與國際投資者、連接資金和機會及連接未來發展。隨着全球正從新冠肺炎疫情中復甦，製造、消費和基礎設施等活動回復常態，預期中國將帶領亞洲推動全球大宗商品市場下一階段發展。

他提到，中國是全球快速增長的經濟體之一，碳排放量亦大，中國政府提出進取的減排目標，佔全球綠色能源需求一大部分，將推動通訊網絡、社會基礎建設發展，同時帶動大宗商品需求。

他指，世界正經歷最大的城市化浪潮，目前有約40億人口住在城鎮或城市，預期至2030年將增至50億，而中國將佔顯著的增長比例。

另外，他提到，港交所一直透過旗下倫敦金屬交易所(LME)和前海聯合交易中心(QME)加強市場聯通，並擴大產品生態圈。LME 推出了6種期貨產品，而港交所亦推出5隻大宗商品的新產品，其中3隻為交易所買賣基金(ETF)。去年期貨交易量按年增長一倍，未來會繼續擴大中國相關產品。

他又說，雖然現正處於前所未有的動盪時期，但危機與機會並存，需要準備把握新的機遇。未來繼續擴大產品組合，以建立大宗商品生態系統，加快數碼化數型，為投資者及金屬生產商提供管理風險和穩定的平台，將中國商品需求和生產，與國際市場和投資者連接起來。