史美倫：各國加快碳中和目標正改變商品需求

香港交易所主席史美倫表示，新冠肺炎疫情、地緣政治局勢緊張，以及俄烏衝突等事件，為全球供應鏈造成前所未有破壞，亦導致金屬市場過去反覆波動。旗下倫敦金屬交易所(LME)在過去2年，受港口關閉、供應鏈瓶頸、需求增加及市況波動影響，但交易所一如以往將市場利益放在首位，致力維護市場公平有序；前海聯合交易中心(QME)亦不斷擴大產品，建立中國實物商品產品生態系統。

她提到，市場正逐步走出疫情的陰影，但地緣政治緊張局勢不可能在短期內消失，市場復甦亦不會一帆風順，強調交易所已做好準備，迎接相關機遇，特別是可持續發展、創新及風險管理。

史美倫指，新冠肺炎疫情加快各國對可持續發展的需求，所提出的碳中和目標，亦正改變商品需求。由於電動車、風能、太陽能生產以及儲能領域的發展將會增加，帶動銅、鎳、鉑、銀、鋰等金屬需求相應增加，為行業創造商機。同時已制訂一系施措施及指引，以助消除金屬供應鏈中的侵犯人權和腐敗行為，實踐負責任的採購，未來會繼續評估和數碼創新。

她提到，最重要的是汲取教訓，特別是管理不善的重要性。全球大宗商品行業正處於轉捩點，面對供應鏈中斷、網絡安全、利率上升、監管變化和貿易信貨等風險，而在世界高度互聯的環境下，任何一個風險所帶來的影響都可以閃電速度傳播，強調交易所未來將確保風險管理工作成為業務戰略和營運核心。