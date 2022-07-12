美匯穩企108關 道期冧近二百點
2022年07月12日 16:19
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●美匯指數站穩108水平，最新報108.49；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.7511；美元兌日圓處137.19；歐元險守「1算」，暫企1.0004；英鎊處1.1825。金價報1,737美元。油價跌逾2%，布油報104.95美元，紐油報101.57美元。比特幣又跌穿兩萬美元大關，暫跌4%報19,778美元。道指期貨跌197點。
●恒生指數收報20,844點，跌279點或1.32%。國企指數收報7,191點，跌129點或1.77%；科技指數收報4,524點，跌98點或2.14%，主板成交1,154億港元。比亞迪收報270.2元，跌11.93%。https://bit.ly/3Pp9UIJ
●滬綜指跌32點失3,300關，比亞迪挫4%。https://bit.ly/3RkpNBQ
●三箭資本兩位始創人疑「走佬」，傳出售2.74億元豪宅。
●疫情所累！歐盟人口跌至約4.468億，連續第二年減少。
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●凱投宏觀警告金價將下行，今年底見1,650美元。
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●傳巴菲特或部署沽貨，比亞迪急瀉逾一成。
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●美匯升破108再創廿年高，歐元「一算」危危乎。
●聯合國：料年內全球人口達80億，明年印度超中國成最多人口國家。
●Gartner：全球個人電腦第二季出貨量下跌12.6%。
●IEA：全球能源危機恐惡化，促發展自身供應鏈。
●仍有未來？大好友撐比特幣能「浴火重生」並取替美元。
●中國經濟：
-內地第7批國家藥品集採納入61種藥品，前6批藥均價跌53%。
-發改委：推進智慧化改造，部署智能交通及電網。
-發改委：目標2025年城市新能源公交車佔比增至72%。
-發改委：鼓勵在高速公路領域穩妥開展基礎設施領域REITs。
-民航局：上半年內地民航旅客運輸量按年跌近52%。
●上半年物業辣招稅收大減，涉36.68億創紀錄新低。