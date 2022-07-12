仲量聯行：寫字樓空置率回落　中環租金連升4季

商業市場氣氛有改善，甲級寫字樓租賃表現穩定，仲量聯行指出，上半年寫字樓錄約125萬方呎淨吸納量，整體空置率於6月底回落至9.4%，租金跌幅在上半年收窄至0.2%，其中中環已連續4個季度錄得租金升幅，上半年升約0.8%。

該行商業部執行董事嚴威程指出，儘管今年寫字樓新供應量將達到500萬方呎的歷來新高，並將會推高空置率，但租戶持續物色優質的寫字樓及提升質素吸引人才，相信下半年寫字樓吸納量將繼續改善，並認為整體寫字樓的租金已經見底，預計年內有最多5%升幅。

至於商舖市場方面，仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧指出，第五波疫情為所有主要零售類別帶來衝擊，核心區街舖的空置率由去年底的15.9%升至今年6月底的17.5%，截至第二季，核心區街舖租金已從2014年第三季歷史高位下跌75.3%，較2003年沙士爆發時低位還要低3.6%。

不過，預計當疫情持續穩定及疫情相關的限制進一步解除後，市場將恢復增長。由於核心區街舖已陸續獲承租，加上租賃活動於第二季見回升，預計今年商舖租金將上升最多約5%。

此外，該行香港資本市場部主管陳國章指出，下半年投資市場走勢將保持溫和，預計防守性高的工廈物業資本值表現將跑赢大市，料今年上漲約5%至10%。