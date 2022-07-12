中電再減持印度業務10%權益　股東準備又蝕10億...

不僅如此，這筆虧損會與澳洲業務EnergyAustralia超過70億元的非現金虧損，一同在今年上半年的業績入帳。虧損金額是Apraava的帳面值減至交易代價，交易完成時可能更大，為中電在Apraava投資當中的相關外匯及對沖儲備全數變現所致。

這是中電第二度向CDPQ減持印度業務股權。要留意的是，交易完成後，中電於Apraava的股權會從60%降至50%，跟CDPQ平分，因此Apraava的業績(尤其是收入)不會再合併入中電的財務報表，改以權益法入帳。

中電稱，其與CDPQ為進一步加強策略性合作夥伴關係，希望以50:50的比例持有Apraava，通過共同控制Apraava的情況下將更能反映雙方的共同策略方針和承諾，預期如是者Apraava的策略將會以更清晰、更專注的目標投資於推動減碳及能源轉型的業務，尤其是投資和開發潔淨能源及輸電項目。董事會認為，交易條款公平合理，並符合公司及股東的整體利益。