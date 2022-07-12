【時代變】Nikon停止開發單反相機

遇刺身亡的日本前首相安倍晉三今(12日)舉殯，跟隨這位政治強人離去的，還有比他小5歲的Nikon單鏡反光相機事業，原因之一無非就是智能手機的拍攝功能愈益先進，蠶食傳統數碼相機的市場。

1959年開始進軍單反的Nikon日後仍會繼續生產和售賣已有的單反型號，惟不會再出新款，之後會專注於引入人工智能(AI)和圖像處理技術、漸漸躍升為主流的無反相機。跟Nikon瓜分全球相機市場的Canon亦計劃在幾年內終結單反的開發與生產，全力搞好無反。

其實Nikon在2020年6月推出「D6」之後就無再推出新款單反。日本國際相機影像器材工業協會(CIPA)數據顯示，同年全球單反出貨量只有237萬部，比無反的293萬部低一大截，翌年單反銷售額亦倒退6%至912億日圓，反觀無反增長31%至3,245億日圓(約185.75億港元)。

不過，CPIA數據亦指，2021年全球單反及無反相機總銷量加起來只有534萬部，比起2017年的1,167萬部顯著萎縮，難怪Nikon和Canon要盡快重整資源，開發更合適的產品。Nikon截至今年3月底止的攝影產品收入為1,782.34億日圓，少過半導體光刻機等組成的精密設備部門，單反在攝影產品的收入貢獻跌至只有約三成，反觀無反佔半壁江山。

兩企與眾多昔日叱咤風雲的日本電子產品公司一樣，近年來光環不斷褪色，半導體光刻機被ASML拋離得望塵莫及，惟「爛船有三分釘」，Nikon去年發售的旗艦無反「Z9」是世界上首部無機械快門的專業級相，並搭載9種主體偵測的型號，且有單反做不到的1秒拍攝120張相。沒有鏡片的無反好處是機身更加輕盈，而且快門無聲，差在會有一點遲延，這是在專業攝影中落後單反的一個弱點。