港交所巴曙松：美國經濟接近80年代滯脹時期

香港交易所董事總經理兼首席中國經濟學家巴曙松表示，全球經濟正面臨上世紀70年代以來，規模最大的大宗商品價格上升衝擊。雖然有聲音認為，目前通脹升溫會消退，但有關衝擊的傳導仍進行，值得市場關注。基於不同經濟體處於不同經濟周期，全球不同經濟體面臨的通脹風險及壓力不一。整體而言，全球告別低通脹環境，並要接受愈來愈高的通脹水平，過程中將為大宗商品帶來波動，故風險管理相應變得重要。新冠肺炎疫情及俄烏戰爭，加上去全球化背景下，供應鏈重塑、人口老年化等，將進一步擴大世界陷入滯脹的風險。

他指，美國正處於加息周期，目前美國主要經濟指標，包括通脹水平、通脹預期、商品及服務價格等，均非常接近80年代的滯脹時期。雖然美國聯儲局早前一直認為通脹是短期現象，但事實逐步證明，通脹持續的時間可能比想像中長。

他提到，當前國際市場動盪主要來自美元及歐元的波動，特別是近期美元強勢，並超越歐元，具標誌意義。歐洲也面對滯脹壓力，各項指標達到90年代以來的高水平，但經濟增速卻明顯放緩，而俄烏戰事增大其滯脹風險，有關壓力在短期內難以緩解。

他認為，日本滯脹風險並不明顯，故日本央行加息意欲不大。雖然日本前首相安倍晉三提出的政策，某程度刺激當地經濟增長，但總體增長仍是較疲弱，而目前日本輸入性通脹只是短期問題，相信日本當局會堅持擴張性貨幣政策，特別是在大規模刺激財策下，當地國內生產總值(GDP)增長近0。即使生產者價格指數(PPI)高企，但消費者物價指數(CPI)並沒有明顯出現上漲壓力，即PPI上升仍未轉至CPI，通脹壓力不是太大，反而經濟增長才是最大的問題。

他又說，日本、中國等央行減持美元債券，對美元造成一定挑戰，市場亦質疑其GDP增長是否足以支持龐大的美元債務。不過，參考英鎊的經驗，英國GDP佔全球經濟比例和影響力下降，並不會立刻導致貨幣影響力減弱，因為國際投資者及市場使用的習性，令英鎊仍處於貨幣中心位置。一種貨幣所形成的網絡效應、交易、結算、清算和有深度的交易產品，使外部投資者轉換貨幣時，存有較大的轉換成本，而國際使用貨幣慣性，將能延緩美元在國際貨幣體系中逐步減少使用。